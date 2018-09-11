從軍扛家計 空軍正妹月存20K

2018年09月11日 00:58 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮市「洄瀾人文館」今年2月遭受震損，建築體多數龜裂被判定為黃色危樓，市公所無力負擔結構補強經費，決定將房舍交還給軍方，國防部歷經半年將舊址二度活化，10日上午成立「國軍人才招募中心花蓮站」，預計每年招募700名新血加入國軍行列。

4年前軍方將「神秘禁區」解禁，無償借用給花蓮市公所讓象徵威權體制的空間轉型為洄瀾人文館，未料今年花蓮0206地震造成館舍多處龜裂、結構受損，市公所考量民眾安全且無力負擔修繕經費，將房舍交還軍方，具有人文歷史意義的廳舍正式熄燈號。

軍方重新接手後，經過半年整修維護，並請來結構技師檢測，確定建築體安全無虞，昨天熱鬧舉行花蓮人才招募站揭牌儀式；招募站長簡守鄉說，花蓮為國軍人才招募大本營，新的招募站除了更貼近地方，也提供輔導智力測驗線上即測即評測，「馬上報名、馬上智測」。

服役四年，有雙大眼睛，長相清秀的空軍下士藍心慈，花蓮高商畢業後投身國軍行列，高中就打工補貼家計的藍心慈說，當時打工時薪只有103元，賺錢非常辛苦，加上家裡還有小她11歲的弟弟，為了減輕家中負擔，決定加入國軍。

人美、聲音甜，從事招募工作的藍心慈說，弟弟現在才讀國一，就像和自己的弟弟、妹妹分享從軍體驗，她認為，加入國軍是不錯的選擇，在軍中可以培養獨立自主和面對每次挑戰，現在她月存約2萬元，不但改善家中生活，還能就近服役照顧家人，未來還要簽下去！

(中國時報)