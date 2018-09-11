板橋金瓜石對開快速公車 起跑

2018年09月11日 00:58 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

板橋到瑞芳只要80分鐘！新北快速公車965「板橋－金瓜石」10日開通，是第一條雙邊對開快速公車，雙北市區到瑞芳僅60到80分鐘，單程6段票收費90元，若用雙北1280吃到飽月票搭乘7天來回就能回本，即日起到12日搭乘該路線還可參加抽獎，有機會抽中價值萬元住宿券。

以往民眾從板橋到九份地區要先到台北市東區捷運忠孝復興站搭國道客運、或搭乘台鐵至瑞芳車站轉乘公車才能抵達，時間約2小時，耗時耗力。

新北市交通局與台北客運10日舉行通車典禮，交通局長王聲威表示，開通965路「板橋－金瓜石」快速公車後，由板橋府中捷運站發車，行經縣民大道、華翠大橋、北市艋舺大道、中華路、市民大道、國道1號、台62快速道路抵達瑞芳、九份、金瓜石，每趟可節省約30到40分鐘。

台北客運董事長李博文說，965不僅是觀光公車，更具通勤任務，板橋區及台北市境往返瑞芳區單程6段票90元，來回180元，使用雙北1280月票7天就能回本，在7-11ibon也有販售180元坐到飽的1日券。

新北市副市長李四川在開通典禮時表示，九份1年有800萬人次遊客，965公車提供通勤族、通學族及觀光客更便捷的交通，車上設備也有妥善服務，「若能再提供卡拉OK，就更完美了。」引發哄堂大笑

台北客運說，這次開通的路線，車外LED有「中、英、日、韓」顯示，路線開通起2天期間，搭乘965公車可參加抽獎活動，獎項有價值萬元的板橋凱撒大飯店住宿券等多項好禮，搭車民眾也可索取當地17家店家折價券。

(中國時報)