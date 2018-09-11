林佳龍批「假民調真抹黑」國民黨「民調可受公評」

2018年09月11日 00:58 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中地檢署檢察長張宏謀10日拜會台中市長林佳龍宣示反賄選決心。林佳龍表示，對手以假民調真抹黑方式傷害台灣民主，呼籲國民黨停止抹黑這種粗暴選舉模式。國民黨台中市黨部表示，經費有限，只能針對重大單一事件進行簡要民調，市場行情可受公評，並無花費重金情事。

張宏謀與台中市警察局長楊源明、台中市調查處長單培祥拜會林佳龍；宣導維護良好選舉風氣的重要性，林佳龍競選總部主委立法院副院長蔡其昌到場與會。

張宏謀表示，希望透過拜會活動宣誓反賄選決心，如地方支持者或樁腳有使用暴力、金錢及不正當行為影響選舉，一定偵辦到底。

林佳龍說，台中是陽光城市必須停止負面手法，無論是剪接式抹黑、網路上登廣告，還出現新的電話抹黑；這種電話民調抹黑做法粗暴地置入負面抹黑，傷害市民及參選人，須盡快遏止惡質選風。

蔡其昌說，很多網友提出五花八門民調，建議競選總部也要比照辦理；競總呼籲支持者不能做這種不正當的事，盼檢調面對「假民調、真抹黑」能有一致性做法，並盡速有所作為。

國民黨台中市黨部表示，該電話民調有署名，內容均為引述媒體報導且兩面俱陳；題目只問民眾知不知道，無價值判斷或引導，何來造謠抹黑？是針對重大單一事件進行簡要民調，可受社會公評。

(中國時報)