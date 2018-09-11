嘉大奪兩岸青年創客一等獎

大陸海峽兩岸關係協會會長張志軍（右一）頒發成人組一等獎給嘉義大學。（廖素慧翻攝）

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中國時報
／嘉市報導

嘉義大學生物機電工程學系師生挑戰兩岸青年創客48小時馬拉松賽，以「LoRa技術建構智慧環境監測與調控之設計開發」作品，奪下2018第3屆海峽兩岸青年創客大賽成人組一等獎的殊榮，並贏得獎金。

這支團隊由嘉大生物機電工程系學生鄧翔冠、湯昀翔、陳顗伊、研究助理林銘彥及台中Monospace共同工作空間視覺設計工作者彭怡靜等5人組成，由嘉義大學艾群校長及副教授楊朝旺指導。

參賽團隊須提交作品構想書，再經主辦單位大陸上海同濟大學評審團篩選，賽事分為成年人組、青少年組，進入決賽的選手達210名，台灣選手有59名，決賽於8月17至22日舉行。

決賽從8月20日開始進行48小時創客馬拉松，須於48小時內，以提案原型作品展開製作，並整合硬體與軟體設計、開發及測試，提交出具實用價值的設計方案或產品。

參賽團隊的作品以防災、環境安全與智慧城鄉為發想主軸，打造智慧生活住宅的科技產品，針對環境常見的有害氣體偵測，透過整合手機App或網頁介面，提醒周遭環境變化。

嘉大團隊說，作品分為室內及室外測站，底層連結能偵測CO、CO2、LPG、PM、溫度、溼度等環境因子的各種感測器，透過新興的無線通訊技術LPWAN（LoRa）傳遞資料，使用者透過手機App或網頁介面取得即時資訊，並整合自動排風開窗的裝置。

(中國時報)

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