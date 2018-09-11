市府、北農有共識

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中國時報
／台北報導

第一果菜批發市場改建爭議不休，北市府10日定案拍賣場樓高增為11米、停車數1850格，另因應樓高調整工程編列3.5億，不過兩方對於先前提送的版本仍有微詞，會中明槍暗箭，吳音寧指，「北市府先前提送的即韓國瑜時期的版本」，但產發局長林崇傑澄清「過程中一直在修訂」。

北市府10日舉行市場改建專案會議，產發局長林崇傑、工務局長彭振聲、市場處長許玄謀、北農總經理吳音寧等人均出席，由於過去幾周北市府與北農各自對外放話，雙方炮火四射，也讓會中氣氛格外緊張。

由於北市府已為此召開數十次會議，加上彭振聲上周才以「市場連外引道橋墩已完工」為由，否決北農調整樓高的建議，不料昨天短短半小時內，決議樓高調整成11米，產發局也需再編列3.5億元經費，另外停車格部分，依法設置1850個，也比北農原先要求的1200個多，形同北農版大獲全勝，令在場與會人士譁然。

對此，彭振聲尷尬表示，有時候工程師頭腦比較死，但這兩天再想了一下，覺得調整一下就可以了，彭振聲也表示，改建案目前已有95％定案。

另外，身兼北農董事長的北市副市長陳景峻昨因接受電台訪問，缺席專案會議，他也意有所指表示，選舉到了，柯文哲可能會想說因北農議題受攻擊，搞不好一個不舒服，柯就加強輔選力道，該怎麼辦？ 這也是他身為中央跟北市溝通橋梁最害怕的狀況。

(中國時報)

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