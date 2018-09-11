認識自己 選擇適合的路

友善列印
中國時報
李萬吉

教育制度越來越開放，現代家長的教育選擇權也更受重視，家長們只要用心去了解和評估，不用像孟母三遷，應該就能為孩子找到適合的學習環境。然而這幾年仍經常聽到家長說孩子無法適應新學校，或者因為課程不如預期，只好再想辦法幫孩子轉換環境。只是轉學機會未必都能如願，尤其越到了國高中，轉換學校的難度和代價往往更高。

觀察這些不適應新環境的案例，大致上有兩種主要因素。一種是對學校的認識不夠清楚，沒有時間或機會去多方面了解學校的課程特色及運作管理，只能片面從某些未必正確的資訊判斷。另一種狀況是家長對孩子不夠了解，包括孩子的個性、學習能力與習慣、興趣和志向，以及孩子自己的想法。只因為看到很多孩子都往同一個方向擠，就覺得自己的孩子應該也要這麼做。

或許從眾和避險是人的天性，家長在面對孩子的學習選擇時，常會以大多數人走過的路，當做較保險的路，卻因此奪去許多孩子發揮潛能，成就自我，甚至發光發熱的機會。更糟的是那些原以為是保險的路，卻可能是壓抑孩子志趣，消磨學習動力的錯誤選擇。

選擇學校其實代表著家長對教育的價值觀，只是這些價值觀可能已過時或偏差卻不自知。尤其家長常把自己的期待當做孩子的需求，或把別人的成功視為最理想的安排，殊不知每個孩子都是獨立的個體，更忘了科技變化迅速，未來的工作難以預測，所需要的能力也已大不同。

40年來的資訊傳輸速度已增進了上百萬倍，別再用自己2、30年前的學習經驗，套用在孩子未來十幾年的學習上。為孩子安排學習環境固然重要，更需要的是幫孩子認識自己，並支持他摸索出真正適合自己的路。（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)

市府、北農有共識 中台灣農博會 百攤美食迎客

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。