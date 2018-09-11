認識自己 選擇適合的路

2018年09月11日 00:58 中國時報 李萬吉

教育制度越來越開放，現代家長的教育選擇權也更受重視，家長們只要用心去了解和評估，不用像孟母三遷，應該就能為孩子找到適合的學習環境。然而這幾年仍經常聽到家長說孩子無法適應新學校，或者因為課程不如預期，只好再想辦法幫孩子轉換環境。只是轉學機會未必都能如願，尤其越到了國高中，轉換學校的難度和代價往往更高。

觀察這些不適應新環境的案例，大致上有兩種主要因素。一種是對學校的認識不夠清楚，沒有時間或機會去多方面了解學校的課程特色及運作管理，只能片面從某些未必正確的資訊判斷。另一種狀況是家長對孩子不夠了解，包括孩子的個性、學習能力與習慣、興趣和志向，以及孩子自己的想法。只因為看到很多孩子都往同一個方向擠，就覺得自己的孩子應該也要這麼做。

或許從眾和避險是人的天性，家長在面對孩子的學習選擇時，常會以大多數人走過的路，當做較保險的路，卻因此奪去許多孩子發揮潛能，成就自我，甚至發光發熱的機會。更糟的是那些原以為是保險的路，卻可能是壓抑孩子志趣，消磨學習動力的錯誤選擇。

選擇學校其實代表著家長對教育的價值觀，只是這些價值觀可能已過時或偏差卻不自知。尤其家長常把自己的期待當做孩子的需求，或把別人的成功視為最理想的安排，殊不知每個孩子都是獨立的個體，更忘了科技變化迅速，未來的工作難以預測，所需要的能力也已大不同。

40年來的資訊傳輸速度已增進了上百萬倍，別再用自己2、30年前的學習經驗，套用在孩子未來十幾年的學習上。為孩子安排學習環境固然重要，更需要的是幫孩子認識自己，並支持他摸索出真正適合自己的路。（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)