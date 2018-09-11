海洋美食金銀牌 多在恆春半島

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中國時報
／屏東報導

由中華美食交流協會承辦的2018海洋美食節「美食評比」，經2個多月動員產官學研學者專家評選後，9日成績終出爐，共13家業者獲選金牌與銀牌，且都是獎落屏南一帶，不僅令評審讚嘆，海洋美食盡在恆春半島。

中華美食交流協會指出，獲選金牌的業者有小墾丁渡假村、墾丁四季海鮮股份有限公司、墾丁福華渡假飯店、墾丁亞曼達會館、墾丁夏都沙灘酒店、墾丁福容大飯店及墾丁凱薩大飯店。獲選銀牌的業者有枋寮阿達漁港餐廳、恆春鎮龍水社區、東港佳珍生猛海鮮餐廳、金攤SINGA新加坡主題餐廳、屏東縣恆春鎮農會及一三一四活海鮮坊。

中華美食交流協會理事長郭宏徹強調，此次評選非常謹慎，與其他比賽不同，嚴選傑出的產官學研，且須認同綠色海鮮或環保健康理念，而評選包含菜色、用餐環境、用餐服務、永續指標。

得到金獎的小墾丁渡假村主廚吳明福表示，以在地食材為主、海鮮為輔，以恆春半島當地知名的洋蔥作成洋蔥糕，做工細膩獲得許多饕客喜愛，另外，還有情人的眼淚雨來菇，一般都是蛋炒的，但小墾丁用屏東獲獎豬肉下去攪拌，再用酥炸方式呈現不同口味，深獲美食家喜愛。

同獲金獎的墾丁四季海鮮股份有限公司主廚張益章表示，用了大量中南部食材，例如恆春的洋蔥與豆仔乾、滿州的白茄子，用古早味來呈現，深獲旅客喜愛。

(中國時報)

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