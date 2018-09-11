智慧醫療 減輕高齡照護負擔

2018年09月11日 00:58 中國時報 蘇慧貞

根據內政部2018年7月公布資料顯示，台灣65歲以上老年人口占總人口比率已突破14.2％，換言之，每7人當中就有1位屬於這個族群，而大台南地區比例也高於全國平均值。

定義上而言，台灣正式邁入「高齡社會」，依國家發展委員會推算，2026年會進入「超高齡社會」；同時，調查資料也推估，在全面推動「長期照顧10年計畫2.0」下，長照人力更形捉襟見肘，目前照顧服務員人數可能已短缺近6000人，未來幾年勢必持續攀升，顯然，解決高齡者醫療處置及後續照顧問題已刻不容緩！

成功大學醫學中心日前宣布啟動全國首創、在世界位居前茅「智慧化高齡者醫院」的興建，不僅具體回應社會正義的期待，更以尖端學研單位自許、直接回應影響到國家安全的高齡者醫療照護環境與品質的挑戰！

由於高齡者不同的生、心理條件，當發生健康警訊時，病因判斷與治療均較複雜，除了臨床直接治療，之後的長期用藥或完整復健計畫都需要更全面性、跨科別綜合認知，高齡者專門醫院的建立，再結合「高齡醫藥智慧照護發展中心」規畫，不僅使第一線醫護人員得到最進步的跨域培育，更可為醫護對象提供最精準、到位的服務。

當台灣面對少子化、高齡化嚴峻衝擊，如何妥善利用我國資訊能力優勢，以智慧型科技、系統與設備支援日益龐大的醫療與照護體系，一方面減輕人力負擔與可能的誤失，縮短住院時間，也能完成無縫接軌的居家照護安排、打造無牆醫療環境，串聯個人與地區醫療院所的功能。

另一方面，從病房床鋪的感測器、病人各項穿戴裝置及之後所需要的各項輔具設備，都可見未來在「保護個人隱私的情境」，透過各種資料整合所可能開發出新的產業機會與型態，對迫切尋求自身優勢以開拓產業新契機的台灣而言，是令人期待的新紀元！

(中國時報)