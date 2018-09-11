最美星空、最美人心 相輝映

友善列印
中國時報
黃健庭

全台首創「最美星空選拔」歷經2個月、由專業評審及破萬民眾網路票選，結果出爐。關山親水公園、台東加路蘭遊憩區、池上大坡池及成功三仙台獲得絕美一星等認證，其餘10個觀星點也各有特色。天文專家擔任的評審老師們告訴我，這大概是史上最難評選比賽，因為台東空氣好、光害低、天際線開闊，到處都很適合觀星。

會有台東「最美星空選拔」，緣自去年我到日本長野縣招商及促銷農產時，見識到「日本第一星空」阿智村，當下便決定也要把台東星空推廣出去，回國後立刻找同仁研商，整個籌劃過程歷時一年，不僅融合美、日認證，也加入實地勘察與歷年氣象均值等數據，力求比賽的公平與嚴謹。

藉台東最美星空公布，另有一項極具意義的命名證書致贈儀式。國立中央大學將鹿林天文台所發現的編號第281561號及第278986號小行星，分別命名為台東「Taitung」及陳樹菊「Chenshuchu」，並經國際天文學聯合會（IAU/CSBN）通過，讓台東「最美星空」及「最美人心」兩相輝映。

搭配辦理的最美星空攝影大賽中，台北來的陳勇明藉著到台東參加熱氣球嘉年華，拍下浩瀚無垠、滿天星斗的美景，奪得首獎。後續我們還會辦理探討星空行銷的觀光產業工作坊、最美星空音樂會等活動，誠如中大周景揚校長所言，台東這幾年蛻變為品牌及幸福城市，和陳樹菊令人感動的善心，都值得肯定和表彰。對於台東和陳樹菊2顆星能雙雙常存在永恆宇宙中，我們何等榮幸、與有榮焉。

(中國時報)

鳳梨工場 幫你封存心願罐頭 民進黨議員看板一片藍 遭批騙票

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。