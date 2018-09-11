最美星空、最美人心 相輝映

2018年09月11日 00:58 中國時報 黃健庭

全台首創「最美星空選拔」歷經2個月、由專業評審及破萬民眾網路票選，結果出爐。關山親水公園、台東加路蘭遊憩區、池上大坡池及成功三仙台獲得絕美一星等認證，其餘10個觀星點也各有特色。天文專家擔任的評審老師們告訴我，這大概是史上最難評選比賽，因為台東空氣好、光害低、天際線開闊，到處都很適合觀星。

會有台東「最美星空選拔」，緣自去年我到日本長野縣招商及促銷農產時，見識到「日本第一星空」阿智村，當下便決定也要把台東星空推廣出去，回國後立刻找同仁研商，整個籌劃過程歷時一年，不僅融合美、日認證，也加入實地勘察與歷年氣象均值等數據，力求比賽的公平與嚴謹。

藉台東最美星空公布，另有一項極具意義的命名證書致贈儀式。國立中央大學將鹿林天文台所發現的編號第281561號及第278986號小行星，分別命名為台東「Taitung」及陳樹菊「Chenshuchu」，並經國際天文學聯合會（IAU/CSBN）通過，讓台東「最美星空」及「最美人心」兩相輝映。

搭配辦理的最美星空攝影大賽中，台北來的陳勇明藉著到台東參加熱氣球嘉年華，拍下浩瀚無垠、滿天星斗的美景，奪得首獎。後續我們還會辦理探討星空行銷的觀光產業工作坊、最美星空音樂會等活動，誠如中大周景揚校長所言，台東這幾年蛻變為品牌及幸福城市，和陳樹菊令人感動的善心，都值得肯定和表彰。對於台東和陳樹菊2顆星能雙雙常存在永恆宇宙中，我們何等榮幸、與有榮焉。

(中國時報)