12人違紀參選 恐遭開除黨籍

藍綠12人違紀參選，恐遭開除黨籍。圖為無黨籍新北市議員參選人丁睿昇（左）裝扮成超人，由新北蝙蝠俠陪同登記。（本報資料照片）

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中國時報
／新北報導

年底九合一選舉逼近，新北市議員選舉今年國民黨有7位、民進黨有5位黨籍參選人改披無黨籍或他黨戰袍，搶攻中間選票之外，也威脅選區黨籍提名議員選情，國民黨及民進黨新北市黨部皆表示，針對違紀參選的黨員，將視情節懲處，不排除開除黨籍。

蘇錦雄 改披綠戰袍

國民黨今年有7位黨員脫黨參選新北議員，分別是第三選區（三重、蘆洲）顏群晃、第五選區（中和）蔡明璋及蔡宗霖、第十選區（汐止、金山、萬里）黃瑞傳及唐瓔庭、第十一選區（平地原住民）蘇錦雄、第十二選區（山地原住民）馬見。

其中，警界出身的顏群晃今年在北市士林區國民黨黨內初選未過，爭取新北黨部徵召失利後，毅然以無黨籍轉戰第三選區；向來為新黨的蔡明璋回歸藍營後，今年再度接受新黨提名參選第五選區；第十一選區的蘇錦雄則改披民進黨戰袍。

國民黨新北市黨部主委李乾龍表示，黨員違紀參選對黨內提名參選人造成不小壓力，近期將由各選區黨部開設考紀會，將意見報告送達新北市黨部後予以違紀參選的黨員懲處，不排除開除黨籍。

蔡宗霖 無黨籍參選

民進黨部分今年也有5位黨員脫黨參選市議員，分別是第二選區（新莊、泰山、五股、林口）施嘉榮及黃偉榮、第四選區（板橋）丁睿昇、第五選區（中和）蔡宗霖、第七選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）歐金獅。

其中第五選區蔡宗霖身兼國民黨與民進黨雙重黨籍，此次在藍綠營皆未登記初選，自行以無黨籍參選。

民進黨新北市黨部執行長李建興表示，各選區違紀參選黨員名單已送往中央黨部，待中評會審核結果出爐，最重將祭出開除黨籍處分。

(中國時報)

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