人事惹議 雙徐開炮 互咬抹黑

2018年09月11日 04:11 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣長參選人徐定禎陣營10日再挑起人事話題，前工商發展投資策進會總幹事李京勳，指縣長徐耀昌任用涉貪被停職的前通霄鎮長徐永煌擔任工策會副總幹事，在接受官方補助的單位爽領高薪，質疑難道苗栗縣沒其他優秀人才？

用人挨批 各說各話

縣府參議兼工策會總幹事李政峯回應，工策會為社團法人如民間社團，並非官方單位，而任用徐永煌則是借用其地方人脈豐沛及對廠商的熟悉度等長才，何況其官司尚未判決確定，徐定禎陣營太過於擴大檢視。雙方一來一往，前、後任總幹事各說各話。

李京勳嘲諷表示，縣長徐耀昌因棄土案仍官司在身，而前通霄鎮長徐永煌因案於今年2月17日一審被判18年半，3月1日被停止職務，但14日即接獲派令出任工策會副總幹事，每月爽領7萬多元，至8月16才辭職。

李政峯強調，借重徐永煌長才後，團隊合力吸引很多企業設廠投資，然有很多社團也受公部門補助，但工策會並非官方單位，任用資格不像公務員嚴謹，若徐永煌被判有罪確定，委員會自然會討論考量。

徐耀昌陣營發言人林佛樹更火力全開反擊，指李京勳並非法官，如何阻止自由之人從事什麼職務，李是前縣長劉政鴻任命的總幹事卻浮濫用人，也是掏空縣府財政幕後黑手，此次轉往徐定禎陣營又慣用抹黑伎倆，意圖「借屍還魂」再掏空縣府。

捍衛清譽 發言人喊告

但李京勳表示，任用涉貪鎮長是事實，林佛樹意圖轉移焦點的手法讓人啼笑皆非，至於對他不實的指控，將對林佛樹與徐耀昌提出妨害名譽告訴，以捍衛其清譽，也不排除到縣府找徐說清楚。

(中國時報)