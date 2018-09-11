茶葉賄選 大村鄉代參選人起訴

彰化地檢署檢察長黃玉垣領軍的反賄選宣導列車10日開抵田尾公路花園。（鐘武達攝）

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中國時報
／彰化報導

快、狠、準！彰化地檢署4日查獲全國首宗賄選案，大村鄉民代表參選人賴森鄉涉嫌透過6名樁腳以茶葉向選民行賄，檢察官姚玎霖10日火速偵結依違反《公職人員選舉罷免法》將7人起訴；全案從偵辦到起訴短短只有6天，襄閱主任檢察官黃淑媛表示，可能已創下全國最快的紀錄。

反賄選列車開到田尾

另外，彰檢偵辦的首宗賄選案雖然已經起訴，但檢察長黃玉垣駕駛的反賄選列車還是繼續往前行，10日抵達田尾公路花園宣導「不買票、不賣票」，並指出，檢方目前掌握的賄選情資多達116件，其中他字案有75件、已進入偵查階段的選偵案則有11件。

彰化縣年底5合1選舉，大村鄉第3選區代表選舉3人參選應選2席，選情激烈，上月底候選人完成登記；檢察官姚玎霖即接獲參選人賴森鄉涉嫌透過樁腳以價值1000元茶葉禮盒賄選的情資，立刻指揮員林警分局及彰化縣調查站蒐證。

連3天傳喚32人到案

檢警完成蒐證4日見時機成熟發動搜索，並在連續3天傳喚賴森鄉、樁腳與收賄的選民共32人到案；因涉案人數眾多，檢察長黃玉垣還加派檢察官楊聰輝、高如應、李秀玲組成專案小組協同偵辦。

「這次要選代表，拜託一下！」賴森鄉等人到案時還避重就輕；隨後在偵辦人員曉以大義以及被查扣的「茶葉禮盒」罪證確鑿，最終才都坦承犯行，這是檢方在6天火速偵結的關鍵。全案除了賴森鄉與6名樁腳遭起訴 ，涉收賄的25名選民則獲諭知緩起訴，並全數繳回收受禮盒或等值價金1000元。

(中國時報)

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