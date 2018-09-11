嘉義市長3選將 同框扶轎

嘉邑城隍廟出巡，嘉義市長參選人黃敏惠（左一）、涂醒哲（左二）、蕭淑麗（右二）3位選將一同扶轎。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導
嘉邑城隍廟出巡遶境，信眾夯枷隨行祈福。（廖素慧攝）

農曆7月鬼門關封關後，10日（農曆8月1日）嘉義市嘉邑城隍廟舉辦城隍夜巡遶境祈福活動，3位市長選將市長涂醒哲、議長蕭淑麗、前市長黃敏惠難得「同框」扶轎，信眾夯枷、扮鬼、演囚犯坐囚車祈求消災降福，日本櫻花妹也來嘗新體驗台灣文化，場面熱鬧盛大。

千人夯枷遊街賑濟

涂醒哲、蕭淑麗、黃敏惠勤於出席地方大小活動，但3人即便出席同一場合，也少有同台畫面，昨天同時現身嘉邑城隍廟祈福活動，留下同框扶轎畫面。

嘉邑城隍廟昨天下午2時展開「城隍夜巡諸羅境 驅除魑魅百姓安」祈福遶境活動，駕前吉祥社大爺二爺、首度參與的龍鳳金獅陣為城隍爺開路，沿途「掃路角」驅妖淨城，陣頭有黑白無常、七爺八爺、八家將等，押解扮演囚犯、戴著手鐐的女鬼及劊子手遊街，孽鏡台、油鍋等刑具隨行，遶境隊伍還有賑糧車上街賑濟。

有約1000人參加夯枷遊街消災祈福，鄭先生2年前車禍不良於行，以輪椅代步，妻子推輪椅陪他夯枷祈福；陳姓婦人也陪坐輪椅的88歲母親一同夯枷祈求趨吉避凶；日籍旅客水野裕子等4人首次跨海體驗，驚呼台灣宗教文化「好特別」。

櫻花妹驚呼好特別

城隍廟董事長賴永川說，今年城隍夜巡活動特地找回「龍鳳金獅陣」表演，龍鳳金獅陣是清末日治初期雲嘉地區重要的藝陣，式微1甲子後，近幾年得以重振風華，由曾多次獲得全國傳承盃競賽冠軍隊的中華布家龍鳳獅精采演出，十分難得的宗教民俗技藝再薪傳。

(中國時報)

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