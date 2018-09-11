追垃圾車拜票 年輕人比腳勤

高市鳳山區議員參選人鍾易仲（前排右二）、林智鴻（前排右一）分屬不同政黨，竟都不約而同穿上雨衣，與倒垃圾民眾搏感情。（劉宥廷翻攝）

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中國時報
／高雄報導

藍綠參選人為爭取曝光度絞盡腦汁，但時下最流行就是追垃圾車跑選舉，高市鳳山區議員參選人鍾易仲、林智鴻分屬不同政黨競爭對手，竟都不約而同穿上雨衣，與倒垃圾民眾搏感情；他們笑說，同是少年輩、新人和客家，雖狹路相逢卻也是另類藍綠合體拜票。

角逐鳳山區議員 狹路相逢

林智鴻指出，8日下午一如往常，把運動APP的GPS紀錄加上去，才發現跟著垃圾車路線，已經徒步跑完246公里；更特別是在這大雨的傍晚，「鳳山要紅」還遇到「少年藍」的鍾易仲，雖然有競爭關係，但他們比的是體力、毅力與意志力。

林說，他和易仲是該選區新人，也都算是民進黨、國民黨內的少年輩，穿著雨衣在大雨中追著垃圾車跑，更讓他有所感，勤奮、誠懇是政治人物的基本功、希望用政見牛肉讓選民做比較，建立好的民主選風典範，讓競爭可以更優質。

與選民面對面 宣傳效果好

鍾易仲表示，智鴻和他做「逐臭之夫」，以追垃圾車的方式深入社區、爭取認同，這種「競而不爭」是大家所樂見的民主選舉風範；他至今已在整個鳳山區繞過2次以上，市民貼心的問候、微笑以及加油聲，是他最深刻的記憶。

鍾說，一般公寓大樓通常不容易進去拜訪，但住戶一定會出來倒垃圾，所以透過掌握垃圾車路線與時間，每站都可遇到不少民眾；他強調，不用花大錢只要靠兩雙腿勤跑，利用這短暫接觸時間自我介紹且發送面紙文宣，效果相當好。

(中國時報)

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