拆違建回馬槍 柯遭疑執法轉彎

民進黨前北市黨部主委黃承國投資的「星靚點花園酒店」10日被踢爆是違建，但黃指稱都有按照程序申請，沒有違規的地方。（張立勳翻攝自酒店官網）

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中國時報
／台北報導

民進黨前北市黨部主委黃承國投資的星靚點花園酒店，10日遭議員徐弘庭爆料，今年3月被檢舉違建，但始終未拆，直到5月「白綠分手」後，建管處立刻發函要求改善，他質疑市府因市長柯文哲過去和民進黨友好有所包庇，最後上演「柯綠分手執法轉變大驚奇」；柯文哲說，第一次知道這件事，將組專案小組調查。

星靚點花園酒店是北市知名飯店，民進黨不少活動在此舉辦，包括蔡英文總統、民進黨祕書長洪耀福等人都曾前往。

徐弘庭指出，星靚點花園酒店內的水晶教堂，曾在2016年被檢舉違建，當時建管處前往稽查認定違建，不過，事隔1年多，水晶教堂不僅沒有拆，市府還在去年6月19日補發建照，令人懷疑合法性。

不僅如此，徐還提到，酒店的使用執照用途為保齡球館，實際用途卻是餐廳，明顯違反登記用途，消防公安檢查平面圖也是保齡球館，也都只有要求部分缺失改善，其餘都合格，檢查一路過關。

徐弘庭說，今年3月酒店騎樓遭檢舉違建，建管處認定應拆除沒拆，但直到6月8日又發函給業者要求改善或補辦手續，質疑是否是5月柯文哲與民進黨因不禮讓選市長白綠分手後，市府執法態度改變。

對此，柯文哲坦言，第一次知道這件事，聽起來是怪怪的，既然有人講了，就一定要檢討，要求副市長鄧家基組專案小組，2周內調查到底是怎麼一回事。

黃承國則澄清，水晶教堂不論是建照或使照都有申請，酒店都有按照程序申請，沒有違規的地方，他強調議員有權責質疑，但可能資訊有落差，跟柯文哲也沒有關係，他也說，酒店之前是電器量販店，並不是保齡球館。

(中國時報)

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