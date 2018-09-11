朱贈簽名金鏟子 3課員好孕到

2018年09月11日 04:11 中國時報 許哲瑗／新北報導

「金鏟子」民間俗語有「緊生囝」之意，新北市長朱立倫去年12月出席土城區大安活動中心開工典禮時，在動土用的金鏟子上親筆簽名，被民眾一掃而空，土城區長楊志宏也搶了3把帶回區公所分送，沒想到獲得金鏟子的3位課員，於3個月內都陸續傳出好消息，大家嘖嘖稱奇。

台灣民間習俗中，金鏟子諧音「緊生囝」，婦女將金鏟子放床底下，有利求子或求女，且擺放時凹面向上生男、凹面向下生女。因此每逢開工儀式，市府和區公所都會準備好幾把動土用的金鏟子，發送給有意求子的家庭，祈求婦女「好孕到」。

土城區公所的施姓政風室主任、藍姓課員和李姓課員，去年12月得到朱立倫親筆簽名的「助孕金鏟子」，果真都先後傳出好消息，讓楊志宏和區公所的同仁都感到不可思議。

高齡懷孕的施姓政風室主任說，結婚5年肚皮仍沒有絲毫動靜，原本準備要放棄，拿到金鏟子時半信半疑的放入床底，沒想到不到1個月，就發現懷孕；去年剛新婚的藍姓課員則說，收到區長送的金鏟子時還不以為意，倒是家裡篤信佛教的長輩比她還興奮，果真在去年底發現懷了女娃，時隔不到1個月，即將在下周臨盆，一家人都覺得好神奇。

楊志宏笑說，當初只是想和朱立倫一起分送好運，怎麼會弄出「3條人命」，獲得金鏟子能助孕只是民間流傳的習俗，信者恆信，倒是這3位課員將陸續在下周、下月臨盆，希望他們生產順利，也為區公所增添喜氣。

(中國時報)