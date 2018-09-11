嘉義縣長4參選人 競推婦幼政見

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣長選情逐漸加溫，國民黨提名的參選人吳育仁率先提出發放「坐月子津貼」等婦幼政見，民進黨籍參選人翁章梁訴求公私合力把托育環境建立起來，無黨籍的吳芳銘認為應建立「願意生，放心養」的育兒環境，同樣以無黨籍參選的林國龍打出「福利國」概念，喊婦女生病、生產就醫皆免費。

吳育仁的婦幼政見，主要內容包括建立家長放心、幼兒開心的完善托育體系，另為減輕育兒負擔，提出發放坐月子津貼、提供育兒父母一定數量與比例的公宅優先承租權，同時廣設公立、非營利及公辦民營幼兒園，落實平價、優質、普及的幼教環境。

針對做坐月子津貼發放，新手爸爸吳育仁指現在不少新生兒父母選擇住月子中心或吃月子餐，都是一筆不小開銷，所以除了既有的生育津貼外，他希望透過縣府預算編列坐月子補助，「多多益善」以減輕家長開支，不過，翁章梁認為此舉跟現行生育津貼是換湯不換藥的概念。

強調政見會一步步推出的翁章梁說，針對婦幼照顧，「托育是很大的重點」，所以「托育普及化」將是他上任後推動主軸。他認為政策必須落實，而不是開支票，不管是1萬2000元的生育津貼，還是再加碼，都要視財政狀況來調整，在養比生還重要的前提下，建立完整制度更迫切。

吳芳銘除計畫全面提升幼兒園品質，也規畫在各社區提供臨時保母喘息服務，更以日本為例，認為托老或托幼機構或空間應比鄰設置。林國龍指孩子不會賺錢，國家應優先保障，所以除婦女生育、就醫免費，保障父母就業薪水4萬元，也是他主打政見。

(中國時報)

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