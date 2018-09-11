波麗士為民發聲 搶攻基議會

2018年09月11日 00:58 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市議員選戰開打，安樂區共有14名參選人，爭奪7個席次，被視為一級戰區。擔任警職的游正義，以無黨籍身分投入選舉，且是侯友宜唯一有合影力挺的基市議員參選人，另外1名無黨籍的退休員警羅維新，也宣布參戰，剛巧2人同樣出身警界，並角逐同一選區，成為選區話題。

47歲的游正義，從警27年，擔任過基隆市前議長黃景泰的隨扈以及副議長蔡旺璉的隨扈，現職為基隆市警局少年隊偵查佐，目前已留職停薪投入議員選戰，主打無色覺醒、照顧軍公教警消護人員。

「人民已厭惡藍綠，所以我脫黨參選！」游正義說，他以前不僅是國民黨員，還是黨代表，但發現國民黨內的選舉機制並不公平，後來也在很多長官鼓勵下，脫黨參選；他還說，他1997年時擔任北市刑大霹靂幹員，當時大隊長就是侯友宜，此次也獲得侯的支持出來競選。

游正義還說，安樂區是一級戰區，14名參選人都很優秀，不過他仍有信心勝出，另外同樣有相同背景的羅維新，是他的學長，他認為「兄弟爬山，各自努力」，希望在不打口水戰的情況下良性競爭。

羅維新現年50歲，從警32年，曾經擔任過北市與基隆的刑警、交通警察、國道警察，今年3月從基隆市四分局安定派出所警員一職退休。羅表示，需要有1名熟悉警察體系的人出來代表發聲，所以他毅然決然參選，希望改善治安、降低家暴、保障婦幼安全。

「雖然艱困，但相信人定勝天！」羅維新說，他無黨無派，會靠自己一步一腳印爭取選民支持，並強調自己才是真正從基層爬上來的警員。

(中國時報)