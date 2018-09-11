挺侯友宜 3位前新莊市長同台

新北市長參選人侯友宜赴新莊昭德宮參拜媽祖，3位曾經擔任新莊市長的地方重量級人物許炳崑（前排左一）、黃林玲玲（前排右三）、蔡家福（右一）均到場力挺。（吳岳修攝）

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中國時報
吳岳修、／新北報導

新北市長參選人侯友宜積極搶攻新莊票源，9日先在新莊成立聯合競選總部，10日接續參拜新莊3間知名宮廟昭德宮、擎天府和慈刑府，3位前後任新莊市長蔡家福、黃林玲玲、許炳崑及新北議長蔣根煌等人均到場站台，大家高呼團結當選，展現侯友宜高人氣。

侯友宜10日上午首站抵達新莊後港昭德宮參拜，新莊重要政治人物雲集，其中，蔡家福、黃林玲玲、許炳崑同時現身最受矚目，3人在台北縣改制為新北市前，都曾分別擔任新莊市長要職，聯手力挺讓侯陣營士氣大振。

蔡家福讚許，侯擔任警政署長時台灣治安最好，兼具聖母慈悲及關公正義感，擔任副市長全心全力為新北市民服務；許炳崑也說，他早已淡出政壇，但退休後唯一要做的事，就是力挺侯友宜當選市長。

侯友宜說，參選新北市長就是要替新北市民多做點事，就像他的名字「侯友宜」一樣，讓人民過好日子，「在天上聖母見證下，讓我們一起努力向前走。」

侯友宜下午轉往板橋介壽百壽市民活動中心舉辦都更座談會，他強調都更要兼顧居住安全、公共安全以及居住正義，以TOD概念為基礎，在捷運線周邊提高土地使用強度，針對主幹道周邊加強整建維護及都更，才能翻轉新北市容與北市比拚。

對於蘇貞昌提出在鶯歌舉辦大匠國際博覽會，侯友宜認為要興建任何形式廠館要先考慮預算，就像原住民博物館原本預定在鶯歌設立，但「換黨政輪替後中央把它收回去」，改為落腳高雄，好好經營改造才有助於傳承原民文化，好的建設要考慮到經費及能否躍上國際舞台，這才是最重要的方向。

(中國時報)

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