徐欣瑩打學姊牌 楊文科推競選歌

新竹縣長參選人徐欣瑩（左）邀請台北市長柯文哲幕僚「學姊」黃瀞瑩拍短片傳授幕僚心法。（邱立雅翻攝）

友善列印
中國時報
邱立雅／竹縣報導
新竹縣長參選人楊文科（前左二）選定民歌時期的「飛揚的青春」當作競選歌曲。（邱立雅攝）

竹縣長選戰再升溫！參選人楊文科選定「飛揚的青春」為競選歌曲，順勢推出「羊咩咩」文宣紀念品。徐欣瑩則請來台北市長柯文哲幕僚「學姊」黃瀞瑩拍短片，跟徐欣瑩的「學妹」李玫切磋幕僚心法，兩大亮眼美女共同推銷新竹好風光。

營造年輕形象的楊文科，10日推出競選歌曲，選擇民歌時期大學城的名曲「飛揚的青春」，希望唱出青春活力，並邀請在地Mr.One Cajon與「超偶小巨人」張洧菘重新錄製，發表會上楊文科坐在木箱鼓上與團員一起拍響節奏，和聲唱出熟悉的旋律。

楊文科14日起也將啟動「藝起來飛楊」計畫，以胖卡變身「青春飛楊號」巡迴至少20場的公園藝術表演，同時吉祥物羊咩咩也會送來精美的文宣紀念小物。

徐欣瑩則邀請學姊黃瀞瑩來新竹縣作客，並傳授徐幕僚學妹李玫心法，同時介紹新竹縣哪裡好吃和好玩。「台北學姊」與「新竹學妹」一日交流無所不談，影片中兩個人體驗擂茶並且學習如何在客家庄用道地的客語拜票，學姊也傳授要當一個好幕僚，主要是需要細心地幫市長或主席在各種場合「顧頭顧尾」，確認好活動流程及進行中的所有小細節。

徐欣瑩表示，這次邀請學姊黃瀞瑩是早前公布的競選電視廣告，學姊入鏡短短兩秒鐘造成網路熱論，這次再推出現在「學姊學妹」交流短片，果然再度引起話題。且因兩人外型亮眼，皆為氣質美女，不少人大讚兩人「美到撞臉」。

(中國時報)

挺侯友宜 3位前新莊市長同台 陳政顯團隊 老少串聯

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。