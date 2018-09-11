徐欣瑩打學姊牌 楊文科推競選歌

2018年09月11日 04:11 中國時報 邱立雅／竹縣報導

新竹縣長參選人楊文科（前左二）選定民歌時期的「飛揚的青春」當作競選歌曲。（邱立雅攝）

竹縣長選戰再升溫！參選人楊文科選定「飛揚的青春」為競選歌曲，順勢推出「羊咩咩」文宣紀念品。徐欣瑩則請來台北市長柯文哲幕僚「學姊」黃瀞瑩拍短片，跟徐欣瑩的「學妹」李玫切磋幕僚心法，兩大亮眼美女共同推銷新竹好風光。

營造年輕形象的楊文科，10日推出競選歌曲，選擇民歌時期大學城的名曲「飛揚的青春」，希望唱出青春活力，並邀請在地Mr.One Cajon與「超偶小巨人」張洧菘重新錄製，發表會上楊文科坐在木箱鼓上與團員一起拍響節奏，和聲唱出熟悉的旋律。

楊文科14日起也將啟動「藝起來飛楊」計畫，以胖卡變身「青春飛楊號」巡迴至少20場的公園藝術表演，同時吉祥物羊咩咩也會送來精美的文宣紀念小物。

徐欣瑩則邀請學姊黃瀞瑩來新竹縣作客，並傳授徐幕僚學妹李玫心法，同時介紹新竹縣哪裡好吃和好玩。「台北學姊」與「新竹學妹」一日交流無所不談，影片中兩個人體驗擂茶並且學習如何在客家庄用道地的客語拜票，學姊也傳授要當一個好幕僚，主要是需要細心地幫市長或主席在各種場合「顧頭顧尾」，確認好活動流程及進行中的所有小細節。

徐欣瑩表示，這次邀請學姊黃瀞瑩是早前公布的競選電視廣告，學姊入鏡短短兩秒鐘造成網路熱論，這次再推出現在「學姊學妹」交流短片，果然再度引起話題。且因兩人外型亮眼，皆為氣質美女，不少人大讚兩人「美到撞臉」。

(中國時報)