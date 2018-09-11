戴進隆選鄉長 高唱台西不一樣

2018年09月11日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

年底雲林縣台西鄉長選舉，素人參選人前台西國小校長戴進隆主打「翻轉台西網路論壇」，利用網路論述政見，並改編流行歌曲《我們不一樣》高唱《台西不一樣》，吸引上千人點閱，對手趙瑞和、林芬瑩則以傳統拜票應戰。

戴進隆為參選台西鄉長，今年辭去台西國小校長一職，全心投入年底選戰，強調放棄還有15年的校長生涯，主要是認為台西一直沒有進步，許多鄉民對現況感到不滿與失望，身為土生土長的台西人，有必要挺身而出。

戴進隆表示，他將進行1場乾淨又有格調的選舉，堅持「不買票、不插旗、不攻擊、不造勢」，透過網路論壇、公民座談、音樂會訴求政見，8月底開始在網路直播「翻轉台西網路論壇」，除了論述理念，也不忘一展歌喉高唱《台西不一樣》。

熱愛音樂的戴進隆精通多種樂器，每次網路論壇前都會拿著吉他唱1首歌與民眾拉近距離，他把最近竄紅的歌曲《我們不一樣》改編成《台西不一樣》，渾厚的歌聲唱出對台西未來的期望，引發許多民眾共鳴，每次都有上千人觀看按讚。

尋求連任的民進黨籍現任台西鄉長趙瑞和主打政績延續，加強各種地方建設，823豪雨後鄉內道路與堤防塌陷，鄉公所在第一時間搶修，獲得鄉民一致肯定；現任台西鄉代會主席林芬瑩則是一步一腳印拜訪選民，訴求打造台西鄉成為國境之西的明珠。

(中國時報)