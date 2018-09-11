街頭政治家啟動 林信華拚宜縣長

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中國時報
／宜蘭報導

無黨籍宜蘭縣長參選人林信華啟動「街頭政治家」活動，從11日起一連三天，他將走訪冬山鄉、羅東鎮等各鄉鎮，林信華表示，目前已經走過10個鄉鎮，每個鄉鎮平均去過2次，「街頭政治家」會辦理到投票日之前，預計將辦理50場以上，藉此向各地鄉親報告「我要為宜蘭解決什麼問題。」

年底縣市長大選，宜蘭縣有5人登記，依照登記順序有無黨籍陳秋境、民進黨陳歐珀、無黨籍林信華、國民黨林姿妙、無黨籍林錦坤參選，藍綠兩黨近期捉對廝殺，在各議題上互有攻防，最早宣布參選的林信華，則著重「街頭政治家」，盼能獲得選民的支持。

林信華表示，「街頭政治家」在7月間啟動，目前辦了25場，用最謙虛的態度向鄉親報告，例如走到頭城鎮、宜蘭市，會針對該地區提出解決問題的方案。11、12日的上午9時，林信華將去冬山鄉義成路市集、廣興派出所路口，13日晚上8時在羅東車站開講。

林信華表示，他以「街頭政治家」的方式從事一場寧靜革命，希望能讓社會感覺有不一樣，不是那麼一成不變，能選擇的不只藍或綠，「我對年底選舉很有信心！」

他表示，宜蘭自從雪山隧道通車之後，有很多問題需要解決，他相較於其他參選人，就資歷而言他當過副縣長、在德國留學，很適合在宜蘭轉變時掌舵，而宜蘭也需要一個有解決問題能力的人。

林信華強調，在歷史轉變的時刻，宜蘭有能力再次證明這裡是人民作主的聖地，宜蘭12鄉鎮中，也會走進大同、南澳等原鄉，預計選舉投票日時，每個鄉鎮市平均都會去4次以上。

(中國時報)

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