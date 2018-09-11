女里長培訓班 名嘴也來報名

全台女性村里長僅占全數14％，年底大選將至，全國婦女團體聯合會推出里長培訓課程，招募登記參選的女性村里長，加強選戰技巧，希望年底能將女性里長比率提高到20％，女性當家，從里做起。（葉德正翻攝）

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中國時報
／新北報導

全台女性村里長僅占全數14％，年底大選將至，全國婦女團體聯合會推出里長培訓課程，招募登記參選的女性村里長，加強選戰技巧，希望年底能將女性里長比率提高到20％，女性當家，從里做起。

台灣婦全會理事長陳秀惠說，台灣雖已出了位女總統，也有平均38％的女性立委和25％的女性縣市議員，但最基層7000多名村里長只有14％是女性，男女比例失衡，女性雖是社區志工與服務的主力，但在爭取領導發言位置卻常有所遲疑。

台灣婦全會今年打出「女人當家、從里做起」口號，7、8月密集在台北、桃園、台中、台南、高雄舉辦了五梯次的「女性里長人才培訓初階班」課程，共計有200多名學員完成訓練。陳秀惠說，培訓課程包括選戰技巧與議題、選舉策略與進度規畫、演講及家戶拜訪技巧等，請來名嘴黃越綏、水牛出版社社長羅文嘉、前台北市民政局長林正修與公民團體，幫助資源較缺乏的女性參選人在最後兩個月衝刺。

陳秀惠說，19、20日他們將在板橋中華電信學院推出進階課程，現開放報名中，已有近30名來自各縣市參加過初階班的學員報名，已登記參選新北市新莊區昌平里的名嘴蔡玉真也已報名，蔡說「這次是當學生，不當講師」，希望與其他決心參選的姐妹一起學習，互相打氣衝刺。台灣婦全會說，有意報名的女村里長參選人，可上「台灣婦全會」網站或臉書「女里長人才培訓班」查詢。

(中國時報)

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