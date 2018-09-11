抓住孩子的心 參選人辦親子營

桃園市議員蘇家明趁暑假期間，一連舉辦33場完全免費的「樂高積木疊高比賽」，藉親子同樂，宣傳照顧年輕或雙薪家庭的社福政見。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導

拉選票先搶幼童的心！桃園是最年輕直轄市，參選人紛紛推出親子同樂活動，議員劉勝全請來知名劇團演出環保劇，議員蘇家明則一連舉辦33場堆積木遊戲，就連參選人黃成峻也自費舉辦讀繪本活動，規模從數十人到數百人不等，希望藉親子同樂、宣傳照顧年輕或雙薪家庭的社福政見。

議員蘇家明趁暑假期間和中華視聽傳播基金會合作，共同推出「樂高積木疊高比賽」，以特製的大顆積木讓3至9歲的小朋友訓練手部肌肉及五感統合能力，沒想到推出後獲得熱烈響應，每個周末分上、下午場、每場280人，場場秒殺、爆滿，總計吸引近萬人次同樂。

議員劉勝全的服務處則在7、8、9月協辦「夏季親子音樂派對」，分別邀請頑石劇團、蘋果劇團及風動室內樂團，演出不同風格的音樂及戲劇，同樣擠爆國中小的活動中心。無黨籍參選人黃成峻，則舉辦繪本幸福旅程、魔幻一夏等活動，透過讀繪本、魔術表演等精彩活動，帶領孩子遠離3C、也讓親子同樂、家長喘口氣。

不管是競選連任或是首度參選者，都認為桃園是最年輕的直轄市，越來越多年輕家庭移入桃園，卻缺乏足夠的親子同樂場域，造成家長還得暗夜在騎樓「搭帳篷」排隊搶進親子館的奇怪現象，大聲疾呼增加更多親子館、親子公園、兒童樂園等幼童友善空間，讓家長休息、讓孩子玩得開心，強調透過自辦活動宣傳托育等社福政見，並面對面聆聽家長心聲對症下藥，更能貼近選民的心。

(中國時報)

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