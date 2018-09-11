楊鎮浯競選MV 感性上線

2018年09月11日 04:11 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

金門縣長選舉6搶1，國民黨提名的楊鎮浯10日率先推出以「讓金門變得更好」為主題的MV，期待透過感性訴求獲得鄉親支持，也在傳統掃街拜票方式外，搶攻手機、網路的年輕族群，讓金門選戰更有趕上時代的科技感。

這支時間只有1分鐘的MV，在人聲嘈雜耳語裡開場，楊鎮浯以穩重的步伐走向大門，推開面對著1條象徵艱辛的道路。但他仍以勇者無畏、堅定的眼神凝視前方，繼續往前大步邁進，並向鄉親感性告白「因為有你們，我變得勇敢！」

MV影片中，楊鎮浯走過傳統的燕尾建築群，鏡頭很快一轉，陸續有熱情的計程車司機，陽光的青棒球員，開朗的市場攤商，沿途替他加油打氣。楊鎮浯也再次用感恩的語氣說道「是你們，讓金門更精彩！」、「讓我們一起為金門上場打擊！」

影片結尾，楊鎮浯以「你們，好不好？」，親切的問候一路相挺的鄉親，與他強調的主題「讓金門變得更好」前後呼應。

楊鎮浯競選團隊也試圖在這支訴求簡潔、清晰，但元素豐富多元的短片中，透過人文內涵、地域場景的舖排，表現金門的自然、純樸美質，來呼應其選戰主軸「真實」。

同時，他的競選團隊也在1992年才終止軍管的金門，以這支競選MV亮出新的選舉符碼，在傳統的下鄉以及掃街拜票之外，也鎖定網路、手機族群，搶攻年輕族群選票，「搏感情」的用意十分明顯。

(中國時報)