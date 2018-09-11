屏縣長3參選人 競總緊鄰公園路

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中國時報
／屏東報導

地方選舉進入白熱化階段，選將紛紛成立競選總部，啟動組織動員，3位屏東縣長參選人競選總部位址也正式公布，有趣的是，3人總部幾乎鄰近屏東市公園路，且各相距不到1公里，長期觀察選情的地方人士便透露，選前之夜一定會相當熱鬧。

政壇人士分析，競選總部位址首重交通與腹地，除了要讓人找得到、位置就必須顯眼，另外為滿足後續的動員造勢及平常停車、下貨，腹地也有一定要求。

爭取連任的民進黨籍屏東縣長潘孟安，競選總部比照歷屆設在屏東市公園路與中山路交叉口，建築物採白色外觀，目前仍在裝修中，因地點、腹地皆屬首選，未來預計會跟屏東市長參選人李清聖一起成立聯合競選總部。

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉競選總部一樣位於公園路，原建築是由餐廳改建，雖然內部空間大，但外部停車位不足，目前內外皆已到位，也有工作人員進駐辦公，不過考量未來辦理大型造勢活動，恐怕是一大問題。

藍營幕僚表示，初期找了10處位址，最後一一擲筊詢問東港東隆宮溫王爺，最後選定這一處，相信王爺公自有安排。

打出無色崛起口號的無黨籍屏東縣長參選人李鎔任，競選總部選在信義路與公園路交叉口，正巧設在藍綠縣長參選人的中間地帶，前方是一處公有停車場，停車相當方便，內部也正如火如荼裝修中。

(中國時報)

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