2018年09月11日 04:11 中國時報 陳一新

APEC於1989年成立，首屆大會於澳大利亞首都坎培拉舉行，原先邀請兩岸三地參加，但因中國大陸與台灣未能在入會名稱上達成協議，只有12國參加。直到1991年，在我方同意更名為「中華台北」之後，美國國務卿貝克告訴北京，要就兩岸三地一起參加，要不就全部拉倒。在老布希政府強大壓力之下，北京決定妥協。中國大陸、台灣、香港當年11月參加了在漢城舉行的第3屆APEC年會。根據APEC諒解備忘錄，我國不僅必須用「中華台北」名義參加APEC年會、部長級工作會議與其他相關會議，而且我國總統在接到APEC領袖會議邀請函後，只能指定領袖代表與會。

從中華民國歷屆出任APEC領袖代表的名單來看，只要是國民黨執政，不論台灣派出的領袖代表是工商界大老還是政治人物，大陸都會照單全收，沒有異議。

然而，2001年台灣政黨輪替，北京立即對民進黨新政府嚴陣以待。由於對當時新任總統陳水扁不夠了解，加上擔心他可能在收到主辦國中國大陸的邀請函後，故意在國際上大聲嚷嚷說是受到歧視，因此大陸遲遲不將邀請函送到陳水扁手中。此外，北京也反對陳水扁提出的領袖代表人選前副總統李元簇，以致那一年成為我國在APEC領袖會議上唯一缺席的一次。

蔡英文為何今年決定要打「張忠謀牌」呢？雖然蔡英文自己不可能御駕親征，但卻也不希望台灣在APEC領袖會議上再度缺席。派遣張忠謀至少是一張安全牌，不僅他在2006年出任領袖代表，具有一定經驗，而且北京也很難找到理由拒絕。

在兩岸關係不斷惡化之後，中國大陸對台灣外交打壓出手愈來愈重，也愈來愈不留情。如果我方再提出政治敏感度高的政治人物出馬，不無可能再觸北京之虎鬚，乃至進一步挖我外交牆腳。因此，當親民黨主席宋楚瑜3月間向蔡英文表達今年不願再任領袖代表之後，一度傳出蔡英文有意請前行政院長林全出任領袖代表。林全雖是財金出身，但畢竟做過閣揆，北京硬是要雞蛋裡挑骨頭，說他一上任就將「太陽花運動」除罪化，倒也不是完全沒有理由對他打槍。事後看起來，張忠謀才是蔡英文手中的王牌，而林全只是過場的虛招而已。

由於美中貿易戰未艾方興，美國總統川普已決定今年不參加APEC領袖會議，以避免與中國國國家主席習近平會面的尷尬。在兩岸關係緊繃、日中關係調整的情況下，即使張忠謀能與中國國國家主席習近平、日本首相安倍晉三握手見面，恐怕也只能寒暄一下，而無助於兩岸關係與台日關係的改善。不過，能夠繼續維持我在區域國際組織的活動，自不宜輕易放棄。（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)