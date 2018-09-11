美國表面挺台 實則整理後院

2018年09月11日 04:11 中國時報 李正修

美國國務院7日無預警地發布聲明，召回該國駐巴拿馬及多明尼加大使跟駐薩爾瓦多臨時代辦，理由是這3位外交官將與政府高層研商如何支持中美洲及加勒比海地區堅實、獨立的民主機制與經濟。

在未聽聞美國與這3個國家有任何外交嫌隙的狀況下，想當然爾這次的召回明顯是針對中國大陸接連與他們建立邦交關係而採取的應變措施，也等於以行動呼應當時「將重新評估美薩關係」的說詞。

這是美國官方繼4位友台參議員於5日連署提出「台北法案」草案之後的最新反應，對促進美台雙邊關係當然有正面助益，尤其這兩個地區仍有8個國家維持與中華民國的外交關係，美國此舉既表明不願中國將手伸入其後院，也等同向這些國家示警，不得因發展與大陸的雙邊關係而傷害美國在拉丁美洲的重大利益。

若硬要說這是美國顧及我國與當地外交承認而對大陸的反制，倒不如說是美國維繫其「門羅主義」的必要作為，只是主角從200年前的歐洲殖民國家換成中國。蔡英文政府審慎低調的回應是對的，但切莫輕忽大陸持續對我中南美洲邦交國的施壓。

首先，美國國務院雖說是「召回」駐外使節，但決不是因美國與這3個國家有何外交衝突，若說是「返國述職」可能比較恰當，畢竟過去從沒有一個外來國家具有滲透中南美洲的實力。現在，中國大陸挾著前所未有的經濟力，在美國後花園逐次站穩腳步，當然引起美方高度關切。

稍早，美國駐尼加拉瓜與宏都拉斯兩位大使提名人在參院聽證會上承諾，將把這兩國與台灣的邦交關係列為工作重點，等於做給台灣一個順水人情。

其次，蔡政府千萬別忘記，美國早在40年前就主動與中華民國斷交、轉而與中國大陸建交，現在回頭要求這些國家別這麼做，根本欠缺邏輯與道德價值，反而更凸顯美國是個只在乎自身利益的強權。

誠如多位資深外交官所言，美國的表態只是將台灣當成與中國大陸在中南美洲地區拉鋸戰的籌碼，短期內或許有效，但長期下來仍無法解決問題。換言之，倘若兩岸主事者仍處於「已讀不回」的冷對抗狀態，且蔡政府遲遲不願釐清其兩岸定位，台灣恐會再流失更多的邦交國。

最後，美中貿易戰方興未艾，各國無不紛紛走避，以免遭波及。川普總統面對內部逼宮的極大壓力，定然會將矛頭指向外在的代罪羔羊，進而以民粹造勢手法轉移國內不滿聲浪，並且為11月的期中選舉爭取選票。

在川普極右派幕僚的謀畫裡，中國是最廉價的頭號目標，故順勢將習近平塑造成有野心向外擴張政軍影響力的領導人，符合美國的印太戰略，藉拉攏日本、澳洲及印度共同圍堵中國擴張東亞勢力範圍的企圖，鞏固其霸主地位。

台灣向來是美國在西太平洋的重要安全及經濟夥伴，所以台灣能否維持「實質獨立」，關係到美國對該地區的承諾。我們固然樂見美國積極協助中華民國維繫與中南美洲國家的邦誼，但也呼籲蔡政府應審慎平衡與美中兩強權之關係，以求自保。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)