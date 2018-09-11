2018年09月11日 04:11 中國時報 盧信昌

川普總統「唯美獨大」、美國第一的聖諭，以及為求於11月的期中勝選，卻導致過去半年來的全球經濟可說是了無頭緒、步步驚心。川普的重要策士，一向善於催化激情和漫天開價；各個山頭要角都有其一貫的右翼立場，在媒體版面也長期做宣達。

二戰後的馬歇爾援助計畫不僅有效促成西歐國家的重建，成功阻擋共產國際的推進，更輕易達成以美元作為全球貨幣的儲備地位。70年代美元與黃金連結的切斷，不僅改變貨幣政策與全球經濟的連結方式，更讓二戰以迄的境外美元─美國全體人民的海外債務負擔輕易被稀釋，從而達成全球財富向美國的移轉。

過去50年間，全球經濟結構曾有過一系列的轉變，主要在於價值儲存、風險分擔與經貿依賴的制度設計上。先有在尼克森任上的美元脫離黃金本位，終止了美元兌換黃金的給付義務，脫鉤理由，是要阻止國際炒手的金融投機，因而卻帶出石油價格的飆升，與兩次嚴重的通膨危機。

若以消費者物價指數做調整，黃金交易價格從1971年每盎司約250美元，10年間飆高8倍餘，來到2000美元之上，而石油價格也隨之同步飆升，更接連引爆高物價與持續性的高失業，稱為停滯性膨脹，直到柯林頓總統上台之後。

經濟競爭的動態發展，永遠是幾家歡樂幾家愁。如今川普政權的操弄不斷，正以改善貿易流動的強制與配額、關稅施加等誘引，同時更決意以外交威逼和不惜在內部引燃激烈對抗，好維持美國獨大與再工業化的戰果。

昭彰過往的歷史軌跡，不能重複；誠實解讀與吸取智慧，則非常必要。

於石油危機趁勢做大的日本，藉由低耗和輕巧美觀，囊奪汽車與消費電子龍頭地位，更在廣場協議的幣值調整下，有了意想不到的成就，讓海外日商在東亞各地厚植拓展。如今，更成為應對日本境內自然災害的助攻利器。

21世紀初，接連遭逢的金融危機，固然是金融監理與貨幣政策積弊，沉痾已深，而6大原油出產國家接連被施以禁運和經濟制裁，石油價格更從歷史低點狂飆，其漲輻威力直逼二次石油危機。幸好，有來自停滯性通膨時期的節能思維，與由軍轉民的網通技術開發；再加上有中國大陸廉價勞力的成功融入，讓這一連串的金融與通膨災難得以被輕易化解。

如今，川普意圖以高壓威逼來換取盟邦追隨，卻逕自推翻石油危機以迄，全球經貿的運作體制與衝突磨合的歷史智慧。

毫無疑問，中國大陸也想摸索出符合切身利益且能被國際社會所接受的「高度」，如何展現世人所偏好的「開放且共同的利益」。因此之故，反擊川普自然要先營造出國際友善，而不會停留在美中關稅清單上的你來我往。

這場貿易戰被川普定位在國安層級，還曾先後懷柔過南韓、巴西、歐盟和墨西哥，非常有策略觀與應對步驟。可惜的是，在期中大選或許能帶動新聞熱潮，然而捨棄經貿機制的道德說服力於不用，對國際企業縱有一時的箝制與震懾，全球勞工與消費者還是得承擔其最終苦果的。

（作者為國立台灣大學國際企業學系副教授）

(中國時報)