2018年09月11日 04:11 中國時報 段心儀

「慰安婦」一直是日本政府心頭一根刺，從南韓到東南亞，每一個相關國家都向繼任的新日本政府展開了漫長的司法訴訟，並要求道歉，但從蔡政府執政以後，這根刺好像移到蔡政府心頭。

2015年課綱微調爭議，17點爭議主要聚焦於怎麼看待日本據台這件事，引申為「慰安婦是否『強迫』」、「台灣是否『光復』」等用詞。2016年教育部長潘文忠上任第一件事，就是宣布廢止2014年通過的微調課綱。2018年再掀波瀾的108歷史課綱草案，爭議核心是「東亞史取代中國史」。迄今，課綱事件發展的脈絡已非常清楚─如何合理化日本對台灣的治理，割斷與中華民族血脈相連的關係。

所以，八田與一追思會，賴清德從未缺席；八二三炮戰60周年，蔡政府無一人出席，因為「那只是共產黨在跟國民黨打仗」，跟台灣無關。所以，八田與一銅像被斷頭，賴清德用日文書寫信函向日方致歉，12天搶修完成；蔣公銅像被破壞，靈柩被潑紅漆，寂然無下文。所以，全台首座慰安婦雕像在台南揭幕，駐日代表謝長廷卻提出質疑，認為會引發反日仇日情緒。

也許有人就是不願意站在中華民國立場，承認台灣「光復」，寧願跟戰敗國日本一掛，只承認「終戰」，甚至想伺機回歸「祖國」，這就是國族之爭了。但撇開感情回歸事實，日本統治台灣時，真把台灣人當自家人嗎？

即使是慰安婦，日台際遇也不同。日籍慰安婦有些是日本國內妓女，有些是單純少女為了「國家、理想」而奔向戰場。她們領取合理工資，侍奉日本軍官，居住環境、人身自由都有一定保障。台籍、韓籍慰安婦則不然，她們多被騙或擄掠離鄉，成為眾多低階日軍的「性奴」。高強度的使用、惡劣的環境導致許多病痛傷亡與不孕，她們不被信任，日軍撤退時為銷毀不光彩的證據，許多被屠殺毀屍，即使僥倖返鄉，也在不幸中度此殘生。

1922年出生於台北市永樂町的陳桃就是最典型的例子。台南州立第二高等女學生的陳桃，在上學途中被警察抓到高雄的碼頭，航行到印度洋的安達曼，當起慰安婦。返台後不見容於家人，婚姻失敗，孤身一人在屏東賣椰子水，等不到日本政府一聲道歉，94歲含恨以終。

日本眼中的台灣只是殖民地，以警察政治控制社會，不適用日本法律，台灣人也沒有平等的參政權…。如果陳桃跟蔡英文一樣生在1956年的中華民國台灣，她會沒有蔡英文的機會嗎？

70年來慰安婦一直沒討回公道，但想不到就連雕像也被自稱來調查真相的藤井實彥當眾踹了一腳。那一腳踹在所有台灣人臉上，更踹在剛剛捐助日本2000萬的蔡英文政府臉上。（作者為中華語文教育促進協會理事長）

(中國時報)