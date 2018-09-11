2018年09月11日 04:11 中國時報 主筆室

台灣公投浮濫，用什麼名義參加奧運會、要不要非核家園等要弄公投之外，就連不想吸什麼空氣、不要吃什麼食物，都要辦公投。如果再這麼搞下去，有一天台灣可能會辦公投，決定台灣人應該吃麵或者吃米。

公投是民意表達的最高形式，全國性公投尤其需要慎重，須用於國家重大難決的事務上，如憲法的增修、政府體制的變更、領土主權的改變，及極具爭議性的道德或政治問題。

民意紛雜多元，有些民意的挑起，對於國家社會並非有益，甚至可能使國家陷於不安，因此，絕大多數國家對全國性公投的實施都相當嚴謹，非有必要，不輕易進行。

台灣的公民投票制度，過去相當嚴謹，成案的公投很少，但嚴謹的《公投法》被批評為「鳥籠公投」。於是去年底，經由民進黨控制的立法院修法，「鳥籠」被大幅放寬了，弄得現在處處搞公投，事事都要公投，獨派還不滿意，還要再放寬公投範圍。

公投之所以具有意義或價值，是在於公投的結果能實現於法制。像目前搞的東奧正名公投，就根本沒有意義。因為奧運會能不能用台灣名義，不是我國單方面能決定的，即使公投過了，也沒有用。

一場公投辦下來，包括辦辯論會、說明會、辦理投開票等，所費都以千萬元計。而且辦公投也得擔負不可預知的社會代價與風險。眼看著《公投法》修法之後，公投案遍地開花，有些根本不可行，有些還是互相對立的提案，如挺同婚和反同婚案，通過後徒增困擾。

或許，台灣最應該辦的公投，是決定公投門檻的「鳥籠」應該要放大或縮小。

(中國時報)