民進黨吃了選舉迷幻藥？

2018年09月11日 04:11 中國時報 張景為

最近網路上流傳兩句很妙的話，叫作「國民黨做不好，大家罵；民進黨做不好，罵大家」。話說得很直白，也很傳神。民主國家的執政黨做不好，有輿論、民調和選票可以檢驗，所以被罵是很正常的；倒是民進黨成為執政黨以後，為什麼姿態可以那麼高，可以不怕罵？甚至罵不怕？

民進黨重返執政兩年多來，儘管兩岸關係僵持惡化，政策爭議不斷，民調江河日下，一般均認為年底九合一地方大選必然會遭到重大挫敗，但對許多人特別是泛藍支持者而言，總覺得事情不會那麼簡單。尤其民進黨取得完全執政的空前大勝，再經過這兩年有計畫地對國民黨黨產以及對所謂「轉型正義」的追殺肅清，民進黨將繼續執政20年以上的說法，一度甚囂塵上。

如今儘管情勢風向似乎有變，但基於對民進黨擅打選戰、屢出「奇招」，加上執政掌控豐沛資源，敢花敢用，且綠營選票團結力強，尤其南部更是鐵板一大塊、難以撼動，泛藍選將本身的膽氣已經先弱了幾分，選民自然也是信心不足。

相對來看，看似處於劣勢的民進黨，反而能展現令人不解的氣勢。即使民調慘不忍睹，總統蔡英文卻能高舉「改革無敵」的大旗，高喊「現在的經濟是20年來最好的時候」；水災戳破民進黨南部治水的神話，閣揆賴清德則反擊說「批評的人可以出來當上帝」。而副總統陳建仁可以在水災隔天出遊；謝長廷領台灣人的薪水、做的卻是「助日」大使，這回日本大地震，台灣旅客返鄉無路，他不思己過，反而說是因為「台灣愛中國的人太多」。

最有自信的則非民進黨祕書長洪耀福莫屬，他說「淹水完，災區民調都會上升」；還預估在13個執政縣市中，民進黨只有1個「仍待努力」，其餘不是穩定領先，就是五五波，黨中央預估選情將比4年前更好。彷彿外界所有民調的不滿、南部災民的怨言，統統都是「假新聞」，民進黨做得很不錯，就算有點錯，選民照樣買帳，選票依舊投綠。且看高雄的大氣爆，不是一樣讓陳菊高票當選嗎？台南與高雄號稱推個西瓜，只要皮是綠的照樣當選，有問題嗎？

為什麼民進黨政府的「幹話」一再出現而不自覺？因為他們自認始終站在正義改革的一方，擁有詮釋台灣價值的特權，受到台灣人民特殊的寵愛，卻忘了他們已經兩度執政，角色的改變與現實的誘惑，早已經變異甚至腐化了他們，更讓他們必須真正負起責任、接受嚴格檢驗，不能再持續消耗黨外民主前輩留給他們的資產，享受只有民進黨才能代表台灣的幻覺。

年底大選最受矚目的，無疑是台灣頭尾、南北雙都的柯文哲與韓國瑜這兩場選戰。前者象徵著新民意解構舊藍綠的力量，到底有多大、多快？後者將驗證綠色鐵板下的基層心聲，是否真的無動於衷？台灣選舉一直有所謂的「鐘擺效應」，理性的選民大結構自會宏觀調控，讓選舉勝負宛如鐘擺來回，調適出台灣最合理的政治生態。選戰的炮聲如今正從遠方傳來，鐘錘將如何擺動？可聽出那鐘聲裡的訊息？

(中國時報)