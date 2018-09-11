藤井實彥惡膽，謝長廷給的

2018年09月11日 04:11 中國時報 羅智強

日本人藤井實彥來台灣關切慰安婦銅像問題，卻公然踢慰安婦銅像，是誰讓他這麼囂張？又是誰借給他這樣的惡膽？

只要問一個問題，答案就很明瞭了。請問，這囂張的藤井實彥敢去南韓踢慰安婦銅像嗎？敢去大陸去撒潑嗎？他絕對沒這個狗膽，因為他若敢去南韓、大陸撒野，只怕就回不了日本了。

那為什麼藤井實彥卻敢在台灣如此張狂？在一個紀念慰安婦的場地，不慚愧日本過去對慰安婦的殘暴與羞辱，做出這種舉動？是誰讓藤井實彥把台灣當成可欺的軟柿子？就是蔡英文和謝長廷毫無腰骨的媚日與懦弱。

蔡英文上台後，以中華民國總統之尊，從沒為慰安婦說過一句話，爭取過一件事，而謝長廷更可惡，領台灣人民的俸祿，卻心心念念護航日本。

日本的核食謝長廷要開放，就連謝龍介在台南立起慰安婦銅像，他也當起日本打手，炮轟國民黨。吃台灣米，幫日本人，謝長廷的行徑，比藤井實彥更可恥！

我要問謝長廷，你處處卑躬屈膝，把日本當大哥，日本有把你當小弟嗎？為什麼關西機場疏散，中國大陸外館可以協調出專車，你卻無能為力？人必自侮而後人侮之，作踐自己國家的人，日本人也不會瞧得起，也就難怪藤井實彥敢來台灣侵門踏戶，把台灣當作殖民地！

事實上，把慰安婦銅像放在台南，沒有比照南韓把銅像放在日台交流協會的前面，已經是很給日本面子了。

2011年，南韓民間團體發動，將慰安婦少女的雕像放在日本駐韓大使館對面，迫使日本於2015年與南韓簽署協議，向慰安婦道歉，並提供10億日圓的「治癒金」。

而這樣的協議都還被南韓民眾認為對日本讓步太多，認為朴槿惠簽署的是「恥辱條款」。文在寅總統上任後，雖然沒有廢除協議，但仍一再爭取慰安婦的公道，最顯著的就是在招待川普的國宴上，安排仍在世的慰安婦同席，並在今年8月14日首度紀念「慰安婦日」。

南韓如此，而台灣呢？蔡英文對慰安婦問題的冷漠，林全的「慰安婦自願說」，到謝長廷痛斥謝龍介立慰安婦銅像。民進黨從上到下，個個不都是藤井實彥嗎？民進黨政府自己都在漠視甚至踐踏慰安婦歷史了，藤井實彥這囂張的一腳，不正是民進黨自己踹的嗎？

最後，日本是台灣重要的朋友，台灣當然重視台日關係，但不會因此而放棄慰安婦阿嬤的公道，而如果日本真的重視台灣，請將心比心。自己的親人，在15歲上學的時候被擄走、被強迫，誰能原諒、誰能遺忘？尤其是對藤井實彥的惡行，日本政府和蔡英文政府都必須給國人交代。

（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)