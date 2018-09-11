亞培事件考驗依法行政

2018年09月11日 04:11 中國時報 李鳳翱

今年1至8月間，亞培產品變質陸續出現，當時即有客訴情事。目前亞培產品雖採取預防性下架，對外則宣稱「飲用該產品對於病患或是消費者構成嚴重健康危害風險可能性非常低」，並同意讓消費者憑「有凝結的罐裝產品」及發票辦理退換貨。但這樣的消極處理，合理嗎？

亞培的6款產品係屬《食品安全衛生管理法》所稱「特定疾病配方」之「特殊營養食品」，食用者多是腎功能不佳、洗腎病患、吞嚥困難之人，單單一紙「危害風險可能性非常低」即草草了事？只是預防性下架和辦理退換貨，這些病患的權利何在？同時，主管機關的必要作為又該如何加強呢？

我們憂心政府的無力，也擔心消費者的無助，所以強力要求如下：

按照《食安法》第7條第5項：「食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關。」亞培自應按上開規定「主動」停止販賣及辦理回收，並「通報」主管機關。

《食安法》第15條第1項第1款就「變質」的食品是「不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列」定有明文，主管機關要有肩膀命亞培不得加工、調配、販賣、輸入，而非「預防性下架」而已。

主管機關應查明是單純「結塊」？還是內容物已有「質變」危害情形，盡速釐清事情之真相。直接涉及健康的問題，斷不能讓亞培以聲明健康危害風險非常低，即可應付了事。這不是單單辦理退換貨的問題，而是涉及食用者之生命、身體及健康的問題，不可輕率。

主管機關或消費者保護團體，應協助這些弱勢之食用者主張法律上之權利。按輸入業者及商品製造人「應確保該商品或服務，符合當時科技或專業水準可合理期待之安全性。」如致生損害於消費者或第3人時，應負連帶賠償責任。

亞培亦應負起「物的瑕疵擔保責任」，凡有滅失或減少其價值之瑕疵，或有滅失或減少其通常效用或契約預定效用之瑕疵者，消費者依法可以請求退貨「或」換貨，不能要求只能換貨，以尊重消費者的選擇權。亞培更不能以技術性的方式，要求要有發票及商品才可以辦理退換貨；也不能要求消費者只有「有凝結的罐裝產品」才可以辦理退貨。

亞培事件正可驗證主管機關是否依法行政的積極作為，也考驗亞培公司是否能重視消費安全。按《食安法》規定：「各級主管機關於監測發現有危害食品衛生安全之虞之事件發生時，應主動查驗，並發布預警或採行必要管制措施。」主管機關應建立風險評估之實證作業，為消費者安全主動把關，切莫讓此一事件，船過水無痕。

（作者為律師、消費者文教基金會前董事長）

(中國時報)