都是AI的錯

友善列印
中國時報

手機叫車平台Uber在各國迅速拓展市場以來，引發許多抗爭。台灣的計程車司機經常發動遊行，抗議Uber白牌計程車違規搶客，讓他們的日子難過。然而，人工智慧（AI）發展超乎各界想像，不久的將來，自動駕駛Uber車隊上路，將取代計程車司機，屆時運將們該向誰抗議呢？

現實生活中，各種AI已悄悄包辦人們在食衣住行各種需求，可以幫你煮咖啡、買菜、洗菜、烹飪、洗衣或協助銀行審核放款、進行投資理財規畫；在AI工廠裡，各式AI24小時工作，不必輪休也不會罷工，大幅提高生產率，並降低成本，取代大量生產線作業員。

隨著AI的功能越來越強大，許多重複性、低階的工作將被AI取代，電話行銷、銀行櫃員、計程車與卡車司機、會計師與律師助理等，很容易被取代。未來，媒體工作者也難逃被AI取代的趨勢。

《華盛頓郵報》於巴西里約奧運期間，利用人工智慧軟體報導運動比賽；《洛杉磯時報》利用AI處理2014年加州地震新聞，3分鐘內發送出去，又快又準；美聯社、路透利用AI報導企業獲利、運動賽事，有10倍以上稿量；日本通訊社JX的AI記者每秒產出200則速報。英國通訊社Urbs Media每月由AI產出3萬則地方新聞，涵蓋健康、犯罪、交通、教育、環境、社會政策、人口等層面。隨著AI功力增強，人類記者必須仔細思考自己存在的意義了。

AI革命對社會的衝擊，遠比工業革命來得大且深遠。早在1930年代，經濟學家凱因斯曾預言，「未來人們的工時可能縮短，假期增加，我們孫子輩可能每天工作3小時就夠了。」這項預言，在AI全面進擊的時代，可能真成。如果你從事的是利用AI且富創意的工作，很快站上金字塔頂端；如果從事的是低端且重複性工作，將淪為失業一族。

AI革命對個人、企業、社會到國家都造成衝擊。擁有龐大數據的國家，如美、中等AI超級強權與谷歌、臉書、阿里巴巴、騰訊等大型企業，將主宰未來AI的世界，AI強國與弱國之間的差距越來越大，善用AI的超級企業與落後企業之間的差距也擴大。同樣地，能夠研發與利用AI的人才，可以累積巨大財富，其他人則望塵莫及。

面對AI的潮流，從國家的角度看，唯有積極發展AI以及相關的應用，才能立於不敗之地，否則許多層面將受到AI強國的宰制。較令人擔憂的是，未來貧富差距將進一步惡化，這對目前財富分配不均的國家將造成更大衝擊，對各國政府形成嚴峻的挑戰。對此，創新工場董事長兼執行長李開復提出「社會貢獻津貼」的做法，可能是一個解決方案。否則，未來各行各業都有人走上街頭抗議，而且龐大的失業潮短期內難以解決。

(中國時報)

亞培事件考驗依法行政

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。