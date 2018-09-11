2018年09月11日 04:11 中國時報 謝錦芳

手機叫車平台Uber在各國迅速拓展市場以來，引發許多抗爭。台灣的計程車司機經常發動遊行，抗議Uber白牌計程車違規搶客，讓他們的日子難過。然而，人工智慧（AI）發展超乎各界想像，不久的將來，自動駕駛Uber車隊上路，將取代計程車司機，屆時運將們該向誰抗議呢？

現實生活中，各種AI已悄悄包辦人們在食衣住行各種需求，可以幫你煮咖啡、買菜、洗菜、烹飪、洗衣或協助銀行審核放款、進行投資理財規畫；在AI工廠裡，各式AI24小時工作，不必輪休也不會罷工，大幅提高生產率，並降低成本，取代大量生產線作業員。

隨著AI的功能越來越強大，許多重複性、低階的工作將被AI取代，電話行銷、銀行櫃員、計程車與卡車司機、會計師與律師助理等，很容易被取代。未來，媒體工作者也難逃被AI取代的趨勢。

《華盛頓郵報》於巴西里約奧運期間，利用人工智慧軟體報導運動比賽；《洛杉磯時報》利用AI處理2014年加州地震新聞，3分鐘內發送出去，又快又準；美聯社、路透利用AI報導企業獲利、運動賽事，有10倍以上稿量；日本通訊社JX的AI記者每秒產出200則速報。英國通訊社Urbs Media每月由AI產出3萬則地方新聞，涵蓋健康、犯罪、交通、教育、環境、社會政策、人口等層面。隨著AI功力增強，人類記者必須仔細思考自己存在的意義了。

AI革命對社會的衝擊，遠比工業革命來得大且深遠。早在1930年代，經濟學家凱因斯曾預言，「未來人們的工時可能縮短，假期增加，我們孫子輩可能每天工作3小時就夠了。」這項預言，在AI全面進擊的時代，可能真成。如果你從事的是利用AI且富創意的工作，很快站上金字塔頂端；如果從事的是低端且重複性工作，將淪為失業一族。

AI革命對個人、企業、社會到國家都造成衝擊。擁有龐大數據的國家，如美、中等AI超級強權與谷歌、臉書、阿里巴巴、騰訊等大型企業，將主宰未來AI的世界，AI強國與弱國之間的差距越來越大，善用AI的超級企業與落後企業之間的差距也擴大。同樣地，能夠研發與利用AI的人才，可以累積巨大財富，其他人則望塵莫及。

面對AI的潮流，從國家的角度看，唯有積極發展AI以及相關的應用，才能立於不敗之地，否則許多層面將受到AI強國的宰制。較令人擔憂的是，未來貧富差距將進一步惡化，這對目前財富分配不均的國家將造成更大衝擊，對各國政府形成嚴峻的挑戰。對此，創新工場董事長兼執行長李開復提出「社會貢獻津貼」的做法，可能是一個解決方案。否則，未來各行各業都有人走上街頭抗議，而且龐大的失業潮短期內難以解決。

(中國時報)