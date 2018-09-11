胡佛病逝台大醫院 享年86歲

中研院院士胡佛。（本報資料照）

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中國時報
／台北報導

大師遠矣！知名政治學者、中研院院士胡佛10日病逝台大醫院，享年86歲。他1989年與自由派學者創辦「澄社」，參與者之一楊國樞7月17日清晨睡夢中辭世，也是享年86歲。不到兩個月兩名學者一一謝世，令人感慨一個時代的終結。

中研院副院長黃進興表示，胡佛約1個月前因跌倒而住進台大醫院，可能傷及腦部，昨天晚間過世。胡佛是政治學權威，也是國內社會科學界敬重的前輩，對台灣很有貢獻，中研院將在尊重家屬意願下，全力協助辦理胡佛後事，並為他辦理追思會。

胡佛是中研院院士，曾任台大政治學系教授，專長是憲法學、政治文化、選舉行為、政治參與、政治變遷等領域。服膺憲政主義的他，在戒嚴的年代，與楊國樞、李鴻禧、張忠棟等人因為推動民主化、經常針砭時政，是情治單位眼中的「四大寇」或所謂「四大毒草」；1989年，胡佛與楊國樞、李鴻禧等自由派學者創辦政治評論社團「澄社」。

胡佛雖然一生多站在國民黨的對立面，但與多數的自由派學者不同，他百分百反對台獨，並認為「議統」將成為台灣社會風氣。目前統一的條件雖不成熟，但就長遠來看，兩岸將統一。

胡佛曾在2005年和勞思光、於宗先、林毓生、張玉法、黃彰健、楊國樞等中研院院士共同發表「兩岸和平論述──和平中國運動的起點」共同聲明，推動「和平中國運動」，呼籲在「完整中國，尊重現狀，兩岸統合，和平不武」基礎上，協商簽署「兩岸基礎協定」，並推出民間版的「兩岸和平法」，使兩岸統合得以順利推動。

去年底胡佛接受媒體訪問時也表示，「兩岸統一是最高的道德」，把台灣推向台獨方向是「假道德」，禁不起考驗。

胡佛多年研究政治行為及憲法，除了是重量級學者，他也勇於實踐，另一身分是在戒嚴時期參與黨內外溝通的「中介人士」。1980年代後期，台灣政治氣氛一片肅殺，胡佛與楊國樞、李鴻禧、陶百川、吳三連等人主動邀集國民黨與黨外領導人面對面協商，媒體人王健壯近日緬懷楊國樞，曾發文評論指這樣的場景如今已成絕響，不料胡佛也隨楊國樞而去。

(中國時報)

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