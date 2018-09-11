新秀林灝維 鋼琴傳夢想

友善列印
中國時報
／台北報導

《兒時情景》是作曲家舒曼30歲時寫下的鋼琴小品集，13歲鋼琴新秀林灝維去年在丹麥奧胡斯國際鋼琴大賽拿到第二名，就是以這首作品表現出成人緬懷兒時的記憶，令各國評審驚豔。今年10月林灝維將舉辦首度個人獨奏會，一圓兒時夢想。

從小至今沒有讀過音樂班，林灝維一直在課業跟練琴中拉扯，雖然同時得面對課業的壓力，他仍每天固定練琴。林灝維說，「從小看著國家音樂廳這個舞台，這是我的夢想。」

年僅13歲，林灝維是目前台灣國際能見度最高的鋼琴新秀之一。6歲開始學琴，林灝維一開始只是將學鋼琴當成單純的興趣，但一上台就老神在在，擁有驚人音樂潛力，2014年起陸續拿到德國葛洛迪安史坦威比賽第一名、德國埃特林根國際青年鋼琴家大賽第二名以及丹麥奧胡斯國際鋼琴大賽第二名，今年拿到美國克里夫蘭國際青少年鋼琴大賽第三名及觀眾獎，表現超齡。

林灝維表示，這次音樂會曲目都是他很喜歡的作品，包含在丹麥奧胡斯比賽時曾演奏過的舒曼《兒時情景》全套，林灝維說，他就是把自己的經驗放在樂曲中，他曾經在丹麥寄宿家庭體驗過騎小木馬的樂趣，也更可以揣摩《兒時情景》中的深意，「我自己很喜歡，練習的時候會沉浸其中。」

「指尖上的童話—林灝維鋼琴獨奏會」將於10月3日舉行，地點在台北國家音樂廳。

(中國時報)

胡佛病逝台大醫院 享年86歲 京劇武生獻《回身》 與往事和解

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。