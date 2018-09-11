京劇武生獻《回身》 與往事和解

2018年09月11日 04:11 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

現年45歲的京劇武生李佳麒，童年時期被家人遺棄，到處流浪寄宿；30年來更背負祖父也是享譽兩岸京劇名角吳劍虹盛名所帶來的壓力，他以老戲《雅觀樓》為基礎，新編獨角京劇《回身》，展現武術功底之外，也和戲迷分享人生況味，和往事和解。

思及童年往事，李佳麒忍不住鼻酸，「我從小因故爸爸、媽媽都不在身旁，雖然有祖父，但他也因為要照顧自己另外的家庭，而把我安排在各個不同的住所寄居，我總覺得沒有安全感。」

所幸，李佳麒後來遇見他的養母李翠紅，也被安排進入海光劇校就讀，開始學戲、練戲的生活；但也因著吳劍虹的名氣，讓他備受師長們「照顧」。帶著對祖父矛盾的情感成長，李佳麒說，雖然同在京劇界，但他有很長一段時間都無法和祖父談話，但遇上恩師、京劇名家小王桂卿的獨傳老戲《雅觀樓》指導，卻也是因為祖父的緣故。

李佳麒表示，小王桂卿的《雅觀樓》最初並不打算傳人，因此教導格外嚴厲，「他在教我時口氣嚴厲告訴我，因為和祖父是師兄弟，是這奇妙的緣分牽引，他才會教我。」這段話讓李佳麒當下泣不成聲，「我一方面氣祖父對我的傷害，但又因為祖父，我獲得了寶藏。」

李佳麒畢業於國光藝校京劇科第2期，現為國光劇團團員，多次赴北京、上海進修，受中國京劇院常貴祥老師指導《三岔口》、《無底洞》等戲。

年近半百，回顧這段人生經歷，李佳麒選擇以創作沉澱，並在編劇鍾得凡的鼓勵下，挖掘記憶傷口。他以小王桂卿教給他的拿手戲《雅觀樓》為基礎，並融入自己的人生故事，為觀眾獻演獨角戲。

李佳麒說，他將在劇中展現《雅觀樓》的精髓，「演員須熟練拋接、耍弄令旗、筆硯撾和渾唐槊這三種大小、長短和重量質地不一的武器，在拋弄間，還得連武帶唱，的確考驗演員功力。」

(中國時報)