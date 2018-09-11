張軒睿手術前 對爸說「我愛你」

2018年09月11日 00:58 中國時報 林淑娟 專訪

張軒睿帥氣外表下住了懂得養生的老靈魂。（蘇蔓攝）場地提供：Flux Reel Hair Boutique 服裝提供：LOUIS VUITTON

張軒睿2015年底為救罹患肝癌的父親，捐出自己45％的肝臟，身體力行實踐了孝親，當時他是家中最符合條件的人選，他沒有猶豫、沒有害怕，也不知道會多痛，不加思考就做了進手術室的決定：「當時沒有想到應不應該做這件事，而是我必須要去做！ 不做，爸爸的生命就無法延續，只剩3個月。」

一直要到開刀前一晚，張軒睿才開始感到害怕，擔心如果手術失敗，父親會醒不來，自己也有醒不來的可能，於是他用手機傳訊息給爸爸，告訴他「我愛你」，「不講的話，怕以後沒機會了，一定會很後悔。」

張軒睿說：「爸爸進行手術前肚子已經腫很大，臉色很不好，可以感受他有多難受、多痛苦，家裡氣氛都是凝重的。」比對符合移植條件後，連社工都勸他想清楚風險，「我覺得沒什麼應不應該做、想不想，就是為了要救我爸！」

他透露從小到大都是爸爸辛苦扛家計，1天做2份工擺攤，那時的自己根本無法為爸爸做些什麼，現在的他慶幸一直有持續運動的習慣，沒有熬夜，所以有個「100分」的肝，才能在最適當的開刀時機捐肝給爸爸。

張軒睿開刀捐肝，連膽也一併切除，沒料想到的是開刀後的傷口竟是這麼痛，「無時無刻都在痛，麻醉一醒來就痛到尖叫，痛到無法呼吸，必須打鎮定劑才能慢慢睡著，真的像是在地獄，太痛苦了！」至於那道盤踞整個腹腔的倒L型傷口，「很像皮跟肌肉上縫了一個拉鍊，表皮是用釘書針，裡面是用縫針。」

剛開完刀時，張睿軒虛弱到暴瘦，本該好好休養半年以上，但他術後不到1個月就飛去大陸拍新戲《不得不愛》，「對新人來說，這機會太重要了。不接的話怕又要再等很久。」現在回想起來，風險其實很高，「當時真的很想把握這機會，所以也沒有什麼好後悔。一切都是命運的安排啦！」

傷口周圍沒知覺

他和爸爸術後復原都很好，捐肝讓他比同年齡的人更容易覺得累，稍微一熬夜就會看起來非常疲倦，腹腔也因為傷口太大，至今疤痕周圍還是沒有什麼知覺，有時還有肌肉緊繃、接近抽筋的感覺。現在他的肝長回來了，經歷手術後家人間的距離也更拉近了，「我正努力工作著，爸爸現在每天也都過得很開心，正在好好享受他的退休生活。」

(中國時報)