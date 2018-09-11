朱俐靜看李奧納多喊皮卡丘

藍心湄（右）勾著黃子佼出席美妝頒獎典禮。（粘耿豪攝）

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中國時報
報導林彥君
朱俐靜昨出席女人我最大賞頒獎典禮，擔任表演嘉賓。

藍心湄、黃子佼和朱俐靜10日出席2018女人我最大賞頒獎典禮，朱俐靜擔任表演嘉賓及頒獎人，她近期因忙工作，平均只睡4小時，記憶變差，開玩笑自嘲有輕微失智症，她透露一上台就把前一天擬好的問題忘記，「腦袋一片空白」，還有一次在電視看到李奧納多狄卡皮歐，因想不起名字，一直跟身邊的人說：「就是那個皮卡丘」，讓旁人哭笑不得。

她天性樂觀，常有朋友、粉絲和她分享心事，她表示身邊粉絲幾乎是從她在《超級偶像》選秀時，就支持她到現在，會和她分享課業或是求職心情，「把我當成他們生活中，一起努力的人」，她會仔細讀信，幫粉絲解答，她說：「有粉絲在紙上寫家裡電話、地址邀我去他家玩，沒有前後文，感覺好像聯誼。」

藍心湄更年期

她昨演唱3首歌曲〈其實沒聊什麼〉、〈我懂你的獨特〉及〈存在的力量〉，護嗓祕方是將喉糖泡在水裡喝，且一天大概要喝7、8瓶800c.c.的瓶裝水。她最近也追宮廷劇《如懿傳》，在睡前追劇讓自己放鬆紓壓。

藍心湄主持《女人我最大》至今16年都未入圍過金鐘獎，黃子佼昨向評審喊話：「心湄姊主持16年了，沒有功勞也有苦勞。」而藍心湄近期因為更年期，容易失眠及盜汗，她認為更年期是每個女人必經之路，「失眠時我會想大姨媽怎麼不來？怕它突然來。」

(中國時報)

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