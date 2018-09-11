北歐健行7天負重16公斤走110公里 林柏宏野地解放 喊 突破人生尺度

2018年09月11日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

林柏宏用意志力撐過考驗，同時享受和大自然親近的時光。

林柏宏近日休息2個月卻沒因此閒下來，選擇背著16公斤行囊前往北歐健行110公里，但辛苦程度遠超乎他想像，「去了之後才發現還是需要爬陡坡和涉水，有時必須用拐杖小心爬行，溯溪也很容易摔倒。」尤其天氣陰晴不定，突然暴雨時得趕快穿上雨衣，「很像在颱風中前進，這時候常思考自己為何在這裡！」

林柏宏坦言前2天超想放棄，笑說：「我原本以為沿途可以看風景、拍照寫日記，結果完全不是這麼一回事！」嚮導用競走速度調配每日行程和路線進度，每天花6、7小時走15公里至21公里，抵達休息處還得搭帳篷、煮晚餐和收拾行囊，讓他這位健行初學者嚇壞，「幻想可以躺在草地上看星星，根本沒有時間！」

內褲只換一次

最令林柏宏難以習慣的是惡劣的衛生條件，自稱突破「人生最大尺度」：「只能在野外大小便。」加上流汗卻無法換乾淨衣服，一件上衣穿到底，另一套則在背包裡備用，只有被大雨淋溼才會替換，他害羞說：「內褲只換了一次，對我來說非常不可思議。」

「雖然平常有在運動，但負重健行完全不同，很多團員都想搭直升機回家！」不過林柏宏沒考慮過此方案，「因為實在太貴了！」堅持完成全程。有趣的是，同行者還有曲家瑞，林柏宏表示此行才認識對方，感謝她為旅程帶來歡笑，「我們會幫她拿重物，有煩惱時則會和她分享，互相鼓勵撐完7天，是非常好的陪伴。」

(中國時報)