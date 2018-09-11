KOM_I滾球漂海 驚 聲名飄台灣

KOM_I語調輕緩而性格浪漫，堪稱今年話題最豐富的日本藝人。

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中國時報
報導溫博鈞
KOM_I日前在沖繩連人帶球滾進海中，也滾出人氣。（取材自臉書）

日本樂團「星期三的康帕內拉」前陣子赴沖繩演出時，主唱KOM_I鑽進巨型透明球與粉絲互動，結果球滾入海，所幸獲救。昨她來台與媒體見面，得知影片網上瘋傳，讓她在台灣聲名大噪，KOM_I驚訝地說：「太意外了，日本都沒有報導啊！」

回想當時，她看游泳來追的經紀人離自己越來越遠時，就覺得情況不妙，「附近的遊艇駕駛對我叫『這裡很危險，快回去！』，我在球裡喊『我自己沒有辦法回去！』」於是她冷靜轉換為「求生模式」，還將球轉向不讓海水滲進拉鍊口，不做大動作免得耗掉空氣。「這不會給我造成陰影，反而是個回憶。以後表演就不再用滾球了，我也膩了。」而現場觀眾都在原地等她平安回來，讓她十分感動。

自認性格像貓

她首次挑戰大銀幕，在28日上映的電影《貓是用來抱的》中演「貓」，與澤尻英龍華、吉澤亮等實力派演員合演；她自認性格跟貓接近、用自己的步調過生活，和同樣演貓的吉澤亮卻差很多，「電影中有段歌舞，我每次跳都多少有些不同，但完美主義的吉澤亮對自己非常嚴格，跳幾次都一模一樣，這我就做不到！」

日本近來天災連連，KOM_I說：「台灣和日本都是島嶼，擁有豐富自然資產，對人類雖是天災，對山與海是種洗滌。」她感謝台灣多次的協助，相信擅長「重建」的日本會重拾活力。她將率樂團於10月13日來台開唱。

(中國時報)

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