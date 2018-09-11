世界犀牛日全民挺犀牛

莊福文教基金會動物保育大使宥勝，9月22日也將現身六福村並畫上紅鼻子力挺保育犀牛。（莊福文教基金會提供）

友善列印
中國時報
報導

世界自然基金會將每年9月22日訂為「世界犀牛日」，為響應此節日，莊福文教基金會號召民眾9月22日到六福村，一起畫上紅鼻子、大玩滾溫泉泥漿，喚起民眾對全球犀牛保育的重視，即起在六福村主題遊樂園官網開放報名，限額100位。

2005年起犀牛被列為瀕臨絕種的生物，而2013年起，因犀牛角被認為具有極大藥用價值及雕刻之用，南非國家每年有超過1000頭犀牛遭獵殺，保育刻不容緩。

體驗犀牛日常

莊福文教基金會去年聚集3000人排巨型犀牛圖騰引發高度關注，甚至登上《Time時代》雜誌官網首頁，今年盛大舉辦「世界犀牛日 泥漿尋寶．紅鼻子挺犀牛」，將運來全世界3大泥漿溫泉之1：台南關子嶺泥漿，打造台灣第1場模擬犀牛生態的公益活動，有趣體驗犀牛日常。

若上網報名活動、當日捐贈莊福文教基金會動物保育基金100元，可獲六福村免費入園及THE BODY SHOP美體小舖「社區公平交易天然茶樹系列保育犀牛保養禮」1份。10日至30日，到全台指定THE BODY SHOP店舖、六福村索取犀牛紋身貼紙，拍照打卡上傳個人臉書、公開分享，並#莊福文教基金會，就有機會抽中「蘇丹犀望巴士雙人行及六福村免費入園」；若9月22日貼上犀牛紋身貼紙，在活動現場捐贈100元支持動物保育，則可用199元優惠價暢遊六福村。

(中國時報)

金馬電影學院 入選14位學員揭曉 李亞臻歌聲太空靈

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。