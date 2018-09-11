世界犀牛日全民挺犀牛

2018年09月11日 00:59 中國時報 何書青 報導

世界自然基金會將每年9月22日訂為「世界犀牛日」，為響應此節日，莊福文教基金會號召民眾9月22日到六福村，一起畫上紅鼻子、大玩滾溫泉泥漿，喚起民眾對全球犀牛保育的重視，即起在六福村主題遊樂園官網開放報名，限額100位。

2005年起犀牛被列為瀕臨絕種的生物，而2013年起，因犀牛角被認為具有極大藥用價值及雕刻之用，南非國家每年有超過1000頭犀牛遭獵殺，保育刻不容緩。

體驗犀牛日常

莊福文教基金會去年聚集3000人排巨型犀牛圖騰引發高度關注，甚至登上《Time時代》雜誌官網首頁，今年盛大舉辦「世界犀牛日 泥漿尋寶．紅鼻子挺犀牛」，將運來全世界3大泥漿溫泉之1：台南關子嶺泥漿，打造台灣第1場模擬犀牛生態的公益活動，有趣體驗犀牛日常。

若上網報名活動、當日捐贈莊福文教基金會動物保育基金100元，可獲六福村免費入園及THE BODY SHOP美體小舖「社區公平交易天然茶樹系列保育犀牛保養禮」1份。10日至30日，到全台指定THE BODY SHOP店舖、六福村索取犀牛紋身貼紙，拍照打卡上傳個人臉書、公開分享，並#莊福文教基金會，就有機會抽中「蘇丹犀望巴士雙人行及六福村免費入園」；若9月22日貼上犀牛紋身貼紙，在活動現場捐贈100元支持動物保育，則可用199元優惠價暢遊六福村。

(中國時報)