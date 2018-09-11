JVID女郎 搞暗黑《延禧》

2018年09月11日 00:59 中國時報 報導林彥君

JKF旗下JVID女郎日前扮成暗黑版宮廷劇《延禧攻略》，為JVID線上擬真情慾影片宣傳，身材火辣的張語昕、莉亞、珍琳、Lara、黃艾比拍攝一系列的後宮嬪妃裝，與牛奶玫瑰浴照，火辣身材讓尺度直逼18禁。

珍琳表示，自己很喜歡扮古裝，透露在對著鏡頭時，幻想自己正在勾引皇上，「做壞壞的事」，她想詮釋囂張跋扈的「高貴妃」，滿足一下欺負別人時囂張的快感。她因看到張語昕的身材實在太好感到壓力，「有想升級一下自己『長輩』的衝動」。

女神之夜陣容堅強

張語昕認為劇中金句「我，魏瓔珞，天生脾氣暴，不好惹，誰要是再唧唧歪歪，我有的是法子對她。」很符合自己，她認為每個人扮相都很正，也認為自己的古裝模樣「上輩子是皇上的女人」。

Lara則表示，拍攝時想著正在和最愛的人在一起，親密時碰出火花，黃艾比覺得穿上古裝就像穿越時空，但從劇中回歸現實，面對人際關係，她認為自己因太過相信他人容易被騙。

五位JVID女郎將出席JKF雜誌29日晚上7點於Neo Studio展演館舉辦「JKF女神之夜－比基尼感謝祭」，除了邀請超A咖級的日本女優蒞臨現場之外，出席名單包括火辣辣的JKF女郎、JKF Queens、JVID女郎，最強陣容一同盡情狂歡。

(中國時報)