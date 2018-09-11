俄羅斯客攻寶島 日月行館大舉迎賓

2018年09月11日 00:59 中國時報 李鋅銅 報導

日月行館入夜美景也是一絕。（日月行館提供）

頂級住宿搭配精緻美食，讓旅遊度假滿分。（日月行館提供）

台灣歡迎俄羅斯旅客來台旅遊，釋出遊台免簽證觀光大利多。位於日月潭「原蔣公行館」的「日月行館國際觀光溫泉酒店」首次與台灣飯店業的龍頭圓山飯店結合觀光，迎接俄羅斯高消費市場！

日月行館決定在10、11月邀請陣容龐大的俄羅斯踩線團來台灣踩線。俄羅斯旅遊業者透過日月行館獲悉台灣政府提出免簽證的利多消息後，皆肯定政府此項觀光政策，準備來台體驗溫暖的陽光、人情味，還有青山綠水、佳餚美饌，豐富多樣又新鮮的水果，踩線團將大力在俄羅斯推廣台灣觀光行程。

政府日前宣布開放俄羅斯來台觀光的旅客免簽證及釋出多項利多消息，行政院交通部觀光局也積極爭取簡化俄羅斯旅客來台觀光手續。日月行館執行長丁稼蓁表示，這無疑為觀光業開發俄羅斯旅客來台旅遊的市場邁出一大步，一定會促成俄羅斯旅客來台觀光人數大幅成長，因俄羅斯氣候低於10℃的時間長達7個月，俄羅斯觀光客「來台避寒」可為台灣觀光產業開拓新藍海。

以往簽證手續繁瑣

「許多業者參加俄羅斯旅展時，多家旅遊業者反映俄羅斯旅客申請入台簽證手續繁瑣、時間冗長等問題。」丁稼蓁表示，如今政府釋出免簽證的政策，不但對俄羅斯旅客來台灣旅遊創造出更大前景，也是台灣觀光業開發俄羅斯旅客來台的大好消息。

外語接待人員備戰

相較於香港、南韓、泰國、越南等地開放俄羅斯人免簽證，直接反映在俄羅斯旅客前往亞洲各國的旅遊人次上的落差。丁稼蓁指出，2017年俄羅斯來台旅客僅9226人次，且以商務為主，而亞洲其他國家，如赴越南57.4萬人次、泰國134萬人次、香港也有50萬人次，如今台灣開放俄羅斯旅客免簽，讓台灣成為俄羅斯人新興旅遊勝地的新選項。

日月行館表示，感謝行政院、交通部觀光局、台灣觀光協會的協助，以及外交部的支持，作為開拓俄羅斯觀光客市場的先鋒部隊，日月行館已經做好迎接俄羅斯旅客的各項準備，包括休閒設施、外語接待人員等。要在最快速的時間內完成訓練，接待俄羅斯的旅客。

這次受邀的Fregat Aero（海嵾威旅行業者）、Quintatour（莫斯科旅行業者）、Chuna Travel（莫斯科旅行業者）、KBC Communication（莫斯科行銷顧問公司邀請莫斯科及遠東地區旅遊業者、媒體及部落客）等踩線團，確定分別於9、10、11月成行，日月行館表示，將與台灣觀光業界攜手一起迎接首波俄羅斯旅客。

(中國時報)