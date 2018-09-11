高須光聖策展馬來貘助威

高須光聖（左起）、馬來貘、掰掰啾啾在展場相見歡。

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中國時報
專訪溫博鈞
高須光聖自己也在展出中以一萬日圓創作泰迪熊藝術作品。

「若預算僅有1萬日圓，創造出來的泰迪熊藝術品會是什麼？」日本創作人高須光聖昨現身在台北開展的「一万円藝術 in Taipei」，交給藝人們1萬日圓（約台幣2500元），用「熊」創造各自的藝術品，馬來貘、掰掰啾啾等台灣人氣創作家也共襄盛舉。

高須光聖是日本綜藝節目製作教父，代表節目除了台灣極具人氣的《男女糾察隊》、還有音樂節目《HEY!HEY!HEY!MUSIC CHAMP》、跨年惡搞大秀《絕對不準笑》、「近畿小子」的《新堂本兄弟》等，許多熱門單元都由他和團隊構思。

繼去年4月於同場地舉辦的「3/100 泰迪熊展」大受好評之後，高須光聖再邀請台日兩地名人參展，想藉由不太多又不太少的材料費為題，做出振奮人心、充滿熱情與愛心的泰迪熊展。

高須光聖出身自緊鄰大阪、有著和台灣一樣自在氣息的兵庫縣尼崎市，他對台灣有著好感，「這雖然是我第3次來到台灣，但是因為溫暖的人情而喜歡這裡。」他還特別提到炒空心菜，令他一吃就無法忘懷。該展昨起至30日在台北華山1914文化創意產業園「Laugh & Peace Factory」舉行中，免費入場。

(中國時報)

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