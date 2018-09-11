Kate Spade閃亮新生

2018年09月11日 00:59 中國時報 陳張眾 報導

隱藏「愛心」與「幸運」含意的四葉草印花，搭配洋溢1940、70年代的懷舊輪廓，成了Kate Spade女孩最酷的行頭。（CFP）

女星們穿Kate Spade New York開心合影，左起「緋紅女巫」伊莉莎白歐森、凱特柏絲沃、琵豔卡喬普拉。（CFP）

Nicola在為每個來賓準備的小卡片上寫著：「她（指Kate Spade本人）不管到哪都會留下一些閃亮的痕跡。」。（讀者提供）

Kate Spade New York新任創意總監Nicola Glass。（CFP）

Kate Spade New York創立以來首度以時裝秀形式展示，2019春夏系列選於紐約公共圖書館中發表。 （CFP）

一件洋裝、一只手袋…常反映女孩在不同時期的蛻變。Kate Spade New York在紐約公共圖書館舉辦2019春夏大秀，除是品牌1993年創立以來的首場秀外，更宣告著其將在新任創意總監Nicola Glass的帶領下，邁向新的里程碑；吸引包括「緋紅女巫」伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）、凱特柏絲沃（Kate Bosworth）和蘇琪沃特豪斯（Suki Waterhouse）等人到場觀賞。

黑桃標誌變身包款圖騰

踏入Kate Spade New York為眾人準備的粉紅夢境，銀色圓形台座上，圓形燈飾如熱氣球升空般高掛。蘇珊薇格（Suzanne Vega）的〈Tom's Diner〉樂音響起，戴著墨鏡、綁著頭巾的女孩闊步而出，代表品牌的黑桃標誌，變為她身上隱藏「愛心」與「幸運」的四葉草印花，一改前任設計師Deborah Lloyd以珍奇可愛造型收買的萬千少女心，Nicola自品牌創立時幽默風趣，又不失性感嫵媚的廣告圖像中汲取靈感，送出如同1940及70年代般的迷人輪廓。

紫羅蘭、檸檬黃和蜜桃粉交錯下，格紋、印花組合成一系列時髦公式，在加一分當代感、減一份懷舊氣的運算中，總結出曼哈頓年輕酷女孩們魅惑眾生的必備行頭。曾任職於MICHAEL KORS配件部門的Nicola，包款依舊是她手中的重頭戲，衣著中所翻玩的「愛心」、「黑桃」符號，也變身為旋轉包釦或鏤空皮革圖騰，在令人會心一笑的設計中，添入優雅筆觸，整體更為俐落實用。

座位上由Nicola親筆簽名的小紙片上寫著：「她（指Kate Spade本人）不管到哪都會留下一些閃亮的痕跡。」在創辦人於6月不幸去世的消息後，本場自其風格中誕生的大秀，也似追隨著地毯上黏著的弧形亮片軌跡，在尋覓品牌於當今時尚環境的定位中，踏出Kate Spade女人快樂享受自我的每一步。

(中國時報)