新光三越斥資10億 全台門面變裝秀

2018年09月11日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

「祥富水產沙茶火鍋超市」以超市方式經營、漁港海鮮直送，訴求高CP值，湯底30元就有，25日在新光三越台北南西店開北部首店。（新光三越提供）

西班牙快時尚彩妝「3INA」，15日在新光三越台北信義新天地A8開全台首店。（新光三越提供）

歐洲王室貴族和好萊塢明星愛的西班牙皇室御用童裝品牌「NANOS」，5日起在新光三越台北信義新天地A8開亞洲首店。（新光三越提供）

新光三越周年慶 月4日起由台北南西店領軍展開，執行副總吳昕陽認為新光三越的商場 定位形象清楚，今年改裝方向也更明確 （本報資料照）

新光三越今年全台斥資超過10億元改裝，以台北信義新天地和台北南西店最具代表性，前者位在百貨重鎮，以首度落地獨家店最具話題，未來A9會走向更trendy新潮，是帶動潮流快閃的A11升級版；後者是庶民流行發訊地，69元可嘗到松屋牛肉丼飯，新光三越執行副總吳昕陽認為這次改裝成果讓他「非常興奮」，新光三越在信義和中山商圈引領百貨的「未來」。

獨家美食都是全壘打

台北南西店花了近1年策畫、提案近10次，今年共改裝12個樓面，擴及6000坪、300個品牌，已開張的一館B1、3F、8F和三館5F至今業績成長35％成效卓著；三館B1美食街25日有三元花園韓式餐廳副品牌「饌美」、Miacucina手工米食新品牌「米堂」等獨家美食進駐，吳昕陽大讚「每家都是全壘打」，看好開幕排隊人潮會爆滿。

此外，台北南西店在月底也會廣納館外20多家餐廳加入美食訂候位系統，吳昕陽認為美食從「好好吃」到「好好地吃」，已是享受生活的一環，不只讓商圈「更有趣」，加上誠品生活南西將帶來文青新客群，「商圈會愈做愈大」。

獨家新櫃秋購打頭陣

信義新天地改裝8個樓層，1至8月業績仍有雙位數成長，本月A8 6、7F家用、家電和A9 6、7F餐廳都是焦點。A9改裝後共有20家餐廳，業績占比近3成，包括全新引進的頂級精緻鍋物「橘色涮涮屋」、初魚料亭、老鼎旺川味鍋物等，有2/3發揮台灣在地美食特色並結合餐酒，更豐富深夜食堂的選擇性。（飲酒過量有害健康）

今年秋季全台各分店共調整376個櫃位，其中超過140個新櫃有27家獨家，9日起至25日「秋季購物節」秋冬服飾首波8折起，10月7日前以skm pay支付單筆滿888元，可參加周周抽iPhone X 64G。吳昕陽表示這3年來貴賓卡結合APP、skm pay，不斷透過科技優化服務，明年在這夏系列等涵蓋文化的展覽外，會持續發揮策展優勢，「百貨賣場不再只是零售，而是貼近生活，呈現台灣在地的生活面貌」。

(中國時報)