殷琦 黑肉底變白嫩

伊林伊莉特水光真漾煥白精華。（伊林娛樂提供）

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殷琦拍攝水光真漾煥白精華形象照。（伊林娛樂提供）
伊林伊莉特水光真漾煥白精華外盒。（伊林娛樂提供）
伊林伊莉特水光真漾煥白精華，1980元。（伊林娛樂提供）

伊林娛樂攜手擁有46年豐富美容經驗的「伊莉特生技國際集團」，推出「水光真漾煥白精華組」美白保溼精華液，並找來殷琦擔綱形象大使，分享她的美肌之道。

擦美白新品 養出美麗肌膚

女星殷琦婚後即擔任水光真漾煥白精華產品形象大使，進棚拍形象照的前兩周，她開始使用「水光真漾煥白精華」，粉底不僅白了一個色階，連膚質都在最佳狀態，不過，皮膚白皙的殷琦表示，其實自己是「黑肉底」，小時候皮膚黑，因為「黑黑的，看起來很乾扁，就是醜小鴨！完全都沒有公主的感覺。」當她開始有愛美意識後，開始每天一杯檸檬水，搭配各種美白系列產品、面膜，除了工作，盡量不曬太陽，努力下苦功後，才有現在的白皮膚。

不去海邊玩 防曬全方位

殷琦表示，為了維持皮膚不曬黑，她從不去海島、海邊旅遊，除非是工作，她說，以前當模特兒，為了工作去帛琉或浮潛，會擦很厚的防曬，因為黑就會長斑，只要鏡頭沒帶到，她立刻撐陽傘、補防曬，在她嚴密的防護下，也因此擁有美麗的膚質，說她是防曬達人當之無愧。這次為「水光真漾煥白精華」拍攝形象美照，也讓她的美容心法能分享給更多人知道，她也力推新品，讓她美麗事半功倍。產品將在東森購物47頻道12日晚上9點獨家首賣。

(中國時報)

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