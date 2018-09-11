曾國城穿麵條裝喊高壓

2018年09月11日 04:11 中國時報 陳張眾 、林彥君 報導、林彥君

負責背景配樂的ZI，更於大秀中帶來一段現場的饒舌表演，豔驚四座。（JUST IN XX提供）

傑米道南（左）與Hugo Boss首席品牌官Ingo Wilts於秀後開心合影。（讀者提供）

BOSS 2019春夏男女裝系列，以「加州微風」為題，使用尼龍材質及不對襯裙襬等細節，延續前季的運動剪裁靈感。（CFP）

（文接C1）曾國城首次參與紐約時裝周走秀，為JUST IN XX把食材穿上身，裝束以「麵條」為靈感，「這是一種高壓的表演方式，幾個月的辛苦準備，都只為了短短不到30分鐘的呈現。」對於他的表現，為時尚雜誌擔任客座編輯參與紐約時裝周的安心亞大讚：「100分！城哥好帥！」

本季JUST IN XX以看似密碼般的「F@$HITION」為主題，在網路與真實世界的背景間游移，整體使用大量錯視手法及歪斜線條，呈現出社群網站上照片被修圖後的超現實畫面。而負責背景配樂的歌手ZI，更於大秀中帶來一段現場的饒舌表演，豔驚四座。

德國時尚品牌BOSS日前於36號碼頭中呈現的2019春夏大秀，則送出徐徐加州微風，電影中霸道的「格雷總裁」傑米道南（Jamie Dornan），都能看得眉開眼笑；這次品牌男女裝首度共同於紐約亮相，整體採用嫩粉、淺藍等清爽色調，並延續前季的運動靈感，除了強調剪裁的男女正裝外，飄逸的尼龍外套與裙襬不對襯的輕盈洋裝，亦凸顯休閒寫意的西岸風格。

(中國時報)